Lo que los padres quieren de sus hijos y por qué arruina su futuro

Hay ocasiones en que los padres generan expectativas tan altas o tan bajas en sus hijos que en lugar de ayudarlos, podrían arruinar sus futuros, muchos de ellos escudan estas actitudes en la frase “es por tu bien” o “para que tengas una vida mejor que yo”, cuando no logran más que obstaculizar el desarrollo de los hijos.

Por En Pareja

Identifica estas conductas que podrían arruinar el futuro de los hijos y si tienes alguna erradícala de inmediato para ayudar a tu pequeño a aprovechar lo que aprende tanto en la escuela, como en su casa de manera optima, no quiere decir que lo dejes solo, sino que contribuyas de una manera más adecuada en su desarrollo.

Proyectarse en los hijos. De acuerdo con expertos, muchos padres motivan a sus hijos a ser lo que ellos no fueron, les imponen carreras u oficios que en un cierto periodo de tiempo forman a adultos que no están a gusto con sus trabajos y que no saben lo que quieren.

Resolverles todo. Iniciando por las tareas de la escuela, si eres de los padres que les hacen las tareas, es una de las peores cosas que puedes hacer, pues en el futuro tendrás adultos que no tengan la capacidad de resolver sus problemas.

Imponer como castigos las tareas. ¿Les has dicho que si no acaba la tarea o arregla su cuarto no podrá jugar o ver televisión? Toma en cuenta que los niños tomarán como un martirio el hacer los deberes y con ello fomentar la ociosidad.

Tapar sus errores. Muchos padres escudan a sus hijos, ya sea en trastornos, problemas familiares y otras situaciones que hacen que los niños no quieran continuar estudiando, al crecer serán adultos cuyo valor de la responsabilidad sea nulo.