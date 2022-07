No creerás cómo luce actualmente el primer actor Jean Carlos Simancas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En las últimas horas el primer actor venezolano, Jean Carlo Simancasreapareció en las redes sociales a sus 72 años de edad, haciendo una actividad que dejó a todos con la boca abierta por la agilidad que todavía tiene el artista de oro de las pantallas venezolanas.

Con información de El Farandi

Así fue como haciendo uso de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el criollo posteó un material audiovisual con el cual lo vemos practicando nada más y nada menos que Kárate, mostrando así que es cinta negra en dicha disciplina.

En la descripción del post fue en donde el artista comentó lo siguiente: ‘’Este sábado fue un día hermoso, me reuní con queridos amigos @luisgeronimoabreu que tenía mucho tiempo que no veía. Después de un entrenamiento y un descarte competitivo para el Panamericano de karate JKA Chile; me reencontré, en casa de el Sensei Carlos Núñez, con gente que me hace entender que la amistad y los afectos son un regalo que no tiene precio para lo demás está… bueno … Existe Mastercard o, cualquier otro papel de cambio. Ahora, lo grandioso de mi sábado no lo puedo pagar con nada que no sea, con más y más afecto.Gracias a todos !!!…no puedo dejar de pensar que debe ser por la cercanía de mi cumpleaños por lo que el destino me muestra su mejor Cara …Salud!!!’’.

Vale la pena acotar que Simancas está más que activo a sus 72 años de edad.