Devastación en Ohio: Padre de 15 hijos murió al caerle un rayo durante una tormenta

Daryl Lewis, un padre de 15 hijos y esposo de Pensilvania, murió después de haber sido alcanzado por un rayo durante una tormenta la semana pasada en Ohio.

Por El Diario NY

Lewis, de 50 años de edad, conducía por Ohio con su padre y uno de sus hijos el 6 de julio cuando su camión se descompuso durante una fuerte tormenta, informó la estación ABC WTAE-TV.

Su esposa, Tanya Lewis, le dijo al medio que luego salió para tratar de arreglar su vehículo “para poder terminar su ruta”, pero mientras estaba al costado de la carretera, fue alcanzado por un rayo, según una página de GoFundMe organizado para ayudar a mantener a su familia.

ONLY ON 4 | Tragic story–Ohio State Police say a man traveling through Ohio died after being struck by lightning on I-75 last week.

That man lived in Allegheny Co–Daryl Lewis was a truck driver, husband & father to 15 kids, per his wife. Hear from her tonight on @WTAE at 11. pic.twitter.com/zxNKVlPIS9

— Tori Yorgey (@toriyorgeywtae) July 13, 2022