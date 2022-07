¡Insólito! Madre de la niña de 10 años violada en Ohio defiende al agresor de su hija

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Después de que se dio a conocer que una menor de 10 años de Ohio había volado a Indiana para practicarse un aborto tras un abuso sexual, las autoridades informaron que el agresor de la niña es el hispano Gerson Fuentes.

Por El Diario NY

Tras la revelación de la policía, Telemundo acudió a la residencia del acusado en busca de una declaración y la persona que abrió la puerta de la casa en la que vivía Gerson Fuentes fue una mujer que se identificó como la madre de la menor de edad.

La mujer, quien prefirió guardar su nombre en el anonimato, indicó que: “Todo lo que están diciendo en contra de él es mentira”. Sin embargo, se sabe que la madre acudió a denunciar el abuso de la menor a los servicios Infantiles del condado de Franklin el pasado 22 de junio.

También señaló que no ha presentado cargos criminales en contra del guatemalteco.

Fuentes, de 27 años, fue detenido el martes en el condado de Franklin y compareció ante una jueza donde confesó el abuso a la menor de edad, al guatemalteco se le fijó una fianza de dos millones de dólares y por el momento permanece detenido en una cárcel de Ohio.

BREAKING: Video inside the courtroom of Fuentes's arraignment hearing for the rape & impregnation of the 10-year-old Ohio child.

The court provides translation services for the 27-year-old alleged rapist, who is reportedly an illegal immigrant.pic.twitter.com/srr8XAfOeY

— Mia Cathell (@MiaCathell) July 13, 2022