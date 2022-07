Paige Spiranac es considerada “La mujer más sexy del mundo”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Paige Spiranac acaba de ser elegida “La Mujer más Sexy del mundo” según la revista Maxim, que además la seleccionó como foto de portada para su lista “Hot 100”. La celebridad de golf que soñó con ser atleta olímpica y hasta incursionó en el tenis, hoy brilla como influencer de las redes sociales.

Por: Clarín

La propia golfista no daba crédito a ser reconocida como la mujer más sexy del planeta. “¡Así que @MaximMag me nombró la mujer viva más sexy de este año y estoy incrédula!”, tuiteó Spiranac el agradeciendo a la revista “por este increíble honor”.

Paige Spiranac, la más sexy del mundo

En su cuenta oficial de Instagram, la revista publicó: “¡Orgullosos de presentar la portada de la edición 2022 de Hot 100, la mujer más sexy del mundo, y la primera atleta en ocupar el puesto número 1, Paige Spiranac. ¿Quién se unirá a nosotros y a Paige en la fiesta oficial de los Hot 100 en Miami?”.

So @MaximMag named me the sexiest woman alive this year and I’m in disbelief! Thank you Maxim for this amazing honor?? pic.twitter.com/1lJgMr7X7E

— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) June 16, 2022