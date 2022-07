DT Miguel Herrera sobre posible salida de Yeferson Soteldo de Tigres: “Sigo considerándolo”

Posteado en: Actualidad, Deportes

El estratega de Tigres, Miguel Herrera, aseguró que hasta el momento cuenta con el venezolano Yeferson Soteldo, quien podría salir del equipo y aclaró que no tiene problemas con Rafael Carioca, su ausencia en el cuadro titular de Tigres es por decisión táctica.

“Hasta el día de hoy no hay nada, a mí no me han comentado nada, sigo considerándolo, sigue apareciendo con nosotros, seguiremos manteniendo la competencia interna que hemos logrado con todos los jugadores que tengo”, puntualizó Miguel Herrera sobre el caso de Yefersn Soteldo.

“Si la directiva decide abrir esa plaza la ocuparemos, no la vamos a dejar vacía, no nos vamos a quedar con un hombre menos que pudiéramos ocupar, mientras seguiré pensando en él; no me han dicho nada, no me han comunicado nada, hasta hace media hora platiqué con Toño (Antonio Sancho, director deportivo de Tigres), el equipo sigue conformado como hasta ahorita lo presentamos”, declaró.

