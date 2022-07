Fred Kerley, el nuevo campeón del mundo de los 100 metros que quiere mejorar a Usain Bolt

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La velocidad tiene un nuevo rey. Sin el campeón olímpico Marcell Jacobs, que se lesionó antes de las semifinales, fue el medallista de plata en Tokio quien se proclamó campeón mundial de los 100 metros: Fred Kerley, así lo reseñó 20 MINUTOS.

Este texano lideró un memorable triplete estadounidense (tercero en la historia de los Mundiales) en el hectómetro, tras entrar con sólo dos milésimas de ventaja sobre Marvin Bracy y Trayvon Bromell. Fue la culminación de una carrera en la que, ya desde hace años, se veía venir que podía dar sus frutos.

Ni mucho menos fue una final sencilla. De hecho, Kerley la ganó prácticamente en las últimas dos zancadas.

What a race ?@fkerley99 ?? strikes world 100m gold in 9.86 and leads a US 1-2-3 on home soil ?#WorldAthleticsChamps @usatf pic.twitter.com/tvSf11pbEK

— World Athletics (@WorldAthletics) July 17, 2022