La duquesa de Cornualles, Camilla, cumple 75 años con una nueva foto oficial

La duquesa de Cornualles, Camilla Parker, publicó una nueva fotografía oficial desde su jardín en Raymill, su casa al sudoeste de Inglaterra, para celebrar los 75 años que cumple este domingo.

La esposa del príncipe Carlos posa sentada con un vestido azul de flores de la diseñadora Sophie Dundas y sonríe relajada ante una mesa, donde se ve una taza y un bol lleno de melocotones.

El fotógrafo Chris Jackson hizo la fotografía el mes pasado en Raymill, la casa de seis dormitorios ubicada en el pueblo de Lacock, en el condado rural de Wiltshire, una propiedad que la duquesa compró a mediados de los 90, tras su divorcio de Andrew Parker Bowles.

