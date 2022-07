¿Qué hay detrás de la tarifa de los pasaportes del Saime “anclada” al petro?

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), aseguró este domingo 17 de julio que no ha realizado ningún aumento en el precio de los trámites del pasaporte y prórroga, ya que estos se encuentran anclados a la criptomoneda del chavismo, el petro. Pero más allá de eso, hay otras realidades que comentaremos a continuación:

Deiker Ortíz /Lapatilla.com

Lo que el ente chavista no explica a sus usuarios, es que al decir que el precio de los documentos no aumenta, es porque no lo hace en petros, pero sí incrementa en dólares y bolívares todos los días, de acuerdo a como se encuentre el tipo de cambio oficial.

El petro, como toda criptomoneda, fluctúa (sube o baja) diariamente, por lo que tiene su propio control cambiario, igual que cualquier divisa. Como por ejemplo:

Tasa del Petro el 13/07/2022

El pasado miércoles 13 de julio, el precio del petro en la plataforma patria se ubicaba en Bs. 307,95, lo que equivale a 54,99 $.

El pasaporte de 10 años cuesta 3,6 petros, según la página del Saime, lo que representaba en ese momento 1.108.620 bolívares.

Si lo calculamos en dólares al cambio del Banco Central de Venezuela de esa ésta (5,62 bolívares por dólar) nos ofrece un total de 197 dólares.

Tasa del Petro en dólares el 14/07/2022

Mismo procedimiento pero con diferentes números. El pasado jueves 14 de julio, el petro aumentó a Bs. 318,98 = 56,76$.

Esto significa que en menos de 24 horas el precio del pasaporte pasó de Bs. 1.108.620 (197 dólares) a Bs. 1.148,328 (203 dólares), según el Banco Central de Venezuela (BCV) de esta fecha (5,66 bolívares por dólar).

Tasa del Petro el 15/07/2022

Posteriormente, el viernes 15 de julio, la tasa de cambio indicó que el petro cerró en Bs. 3.25,09 = 57,26$.

También subió el precio del pasaporte de Bs. 1.148,328 (203 dólares) a Bs. 1.170,324 (206 dólares), según el Banco Central de Venezuela (BCV) de esta fecha (5,68 bolívares por dólar).

Este domingo 17 de julio, si calculamos el precio del pasaporte de 10 años (3.6 Petros) en el convertidor oficial del Banco de Venezuela, nos arroja que un venezolano para tramitar este documento tendría que cancelar 216,00 dólares.

Esto quiere decir que, más allá que el Saime desmienta que exista un incremento en el precio de sus trámites, estos datos reflejan otra realidad.

Pese a que el chavismo vocifere que el precio de los trámites esté anclado a su criptomoneda, la verdad es que los venezolanos no cobran su salario en petro, por lo que al momento de efectuar el gasto de sus diligencias en el organismo, verán que diariamente varía por el valor del criptoactivo, razón por la que deberán pagar más o menos dependiendo de la tasa del día.

Por último, es importante destacar, que actualmente la actividad de su portal web fue fugaz, porque continúa inactiva y algunos usuarios en redes sociales denuncian que no pueden acceder al sitio.

No habrán aumentado ustedes directamente pero sí hay un cambio en el precio porque el valor del petro subió, y son más dólares los que se terminan pagando al final. Que los venezolanos no ganan en petro, ganan en bolívares o dólares… pic.twitter.com/1vBrkGeg8B — Adriana (@adrianaipds) July 17, 2022

Tratando de entrar a la pagina del Saime nada mas para curiosear y nei. — ????????? ???????? ???? (@elicendam) July 17, 2022

Buenos dkas, quieres por favor que me ayude por dónde está abriendo la página del Saime porque no he podido ingresar hasta ahora me sale error 502 — sugeis oquendo (@OquendoSugeis) July 17, 2022

#Saime @NicolasMaduro @VenezuelaSaime @SaimeResponde El Saime sigue mintiendo, la página abre pero No Funciona, hasta donde van a correr la arruga de esta falla, pague por la cita 200$ y Todavía en limbo desde el 21 de junio. — Leo Vir Sa. ?????????? (@nv_sr) July 17, 2022