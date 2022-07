Una paliza donde casi noquean a un luchador de la UFC en varias ocasiones, pero logró imponerse a su rival (VIDEOS)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras vencer al chino Su Mudaerji, el estadounidense reveló quien podría ser su próximo rival.

Por rt.com

El peleador de artes marciales mixtas estadounidense Matt Schnell venció este sábado al chino Su Mudaerji tras someterlo a una impactante sumisión en el evento UFC Long Island, llevado a cabo en el estadio UBS Arena de la ciudad de Nueva York.

Schnell logró imponerse en el segundo asalto tras concretar una llave que encerró a su contrincante y lo incapacitó por completo, por lo que el árbitro dio por finalizado el combate.

Sin embargo, el estadounidense, de 32 años, recibió varios golpes que dañaron su rostro, soportó una embestida y estuvo a punto de ser noqueado en varias ocasiones durante la pelea e incluso instantes antes de someter a Mudaerji.

? @DANGER_CAGED WITH ONE OF THE CRAZIEST COMEBACKS OF THE YEAR!! #UFCLongIsland pic.twitter.com/hRWNVGe26i

— UFC (@ufc) July 16, 2022