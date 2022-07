El “regalo” del régimen ruso a familiares de soldados caídos en Ucrania (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El régimen de Vladimir Putin demostró una vez más lo poco que le importan la vida de los soldados rusos que mueren cada día en la guerra en Ucrania, tras darle como “regalo” un vehículo nuevo de la marca Lada, a las familias de los caídos.

lapatilla.com

En un video compartido en Twitter este lunes, la televisión estatal de Rusia mostró a los padres de un militar de nombre “Alexei”, que recibieron el auto como parte de una “asignación para la familia del difunto”.

La madre del soldado ruso dijo que en memoria de su hijo consiguieron “un lindo vehículo nuevo”. Mientras que el padre, señaló que el primer viaje con su nueva adquisición será “al cementerio para visitar a Alexei”.

