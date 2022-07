Camioneta fue tragada por la tierra tras fuertes tormentas en Nueva York (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un vídeo captó cómo una minivan se hunde en un socavón, luego de que fuertes lluvias azotaran a la ciudad de Nueva York esta semana, Algunos residentes se quedaron sin agua tras la ruptura de una tubería.

Por Yahoo News

Los hechos ocurrieron el lunes en el área de Morris Park, en el Bronx, luego de fuertes lluvias y viento. El socavón parece haberse formado “cuando una alcantarilla debajo de él se derrumbó“ durante las fuertes precipitaciones, informó NY1.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, más de dos pulgadas de lluvia cayeron en el Bronx durante la noche del lunes. En Manhattan se registraron tres pulgadas.

Antonio Papadoboulous could only watch as his van got swallowed up by this sinkhole. We talk with him tonight at 10 @NY1 https://t.co/YspUehX84G pic.twitter.com/ihnBFJ6Q9J

— Stef Manisero (@StefManisero) July 19, 2022