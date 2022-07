El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de julio de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tu meta es clara: estás decidido a hacer lo que te gusta y hace feliz, levantarte cada mañana y sentirte orgulloso de ti mismo, de tu trabajo, satisfecho con tus ingresos, de las personas que te rodean y de la dinámica que has creado en tu vida. No quieres menos, porque sabes que te mereces más. Celebras lo que has logrado y te preparas para tener más.

Tauro

Se sincero, pero no brutalmente sincero. Puedes decir lo que quieres, pero no tienes porque herir a nadie. Si usas palabras respetuosas y las pronuncias con amor y podrás lograr mucho más de lo que has logrado hasta ahora. Tendrás empatía y quienes te rodean estarán dispuestos a ayudarte y a apostar por ti y tus ideas.

Géminis

Te sientes conmovido con los sentimientos de quienes te rodean. Quieres que los demás estén felices y haces todo lo que esté a tu alcance para que así sea y es que hoy quieres hacer algo por los demás. Te sientes cómodo con tu vida y quieres que todos lo estén con la suya. Tienes tanto por dar. La buena noticia es que lo que se da, se recibe. El universo te premia por lo que haces, tarde o temprano y así sea por otra vía.

Cáncer

Se estricto con los horarios. Hoy el tiempo podría ir en tu contra y si estás desorganizado, aún más. Respeta el tiempo de los demás y administra con inteligencia el tuyo. Ser puntual te ayudará a proyectar una imagen de responsabilidad, confiabilidad, interés en tu trabajo y sobre todo, de estar disponible para lo que se necesite.

Leo

Lo que sucedió es parte del pasado. Entiende que ya no es parte de tu vida, no eres la misma persona que eras en ese entonces ni lo volverás a ser. Ahora eres alguien diferente, una mezcla de tu antiguo yo con uno nuevo y renovado que ha aprendido la lección, que está dispuesto a seguir adelante con la cabeza en alto y que esta vez lo hará mejor.

Virgo

Aunque seas independiente y no te importe la opinión de los demás y que hagas lo que quieres a tu manera, es importante también que tengas una buena relación con quienes te rodean, sobre todo en el trabajo. Hoy te moverás más rápido y seguro de ti mismo, considerando el papel que juega cada persona en tu vida y en menos de lo que piensas serás tomado más en cuenta.

Libra

Actúa con inteligencia emocional. Habla con honestidad, da lo mejor de ti, se amable, toma decisiones acertadas e imprime autenticidad en todo lo que haces. Si te diferencias del resto, dejaras huella y podrás crecer. De hecho, lo harás tanto y tan rapido, que nadie podrá detenerte, y ni que se atreva, porque ahora si te jugaras el todo por el todo.

Escorpio

Alguien podría exigirte más de lo que estás dispuesto a dar. Y eso esta bien, o por lo menos lo está cuando lo haces en armonía contigo mismo, cuando puedes y cuando quieres, sin que te afecte, porque eres de esos que cuando llegas a tu límite, lo que das carece de calidad.

Sagitario

Necesitas afianzar la confianza en ti mismo. A veces puedes tener un ataque de miedos e inseguridades, pero ni ahora ni nunca puedes permitir que se conviertan en un ancla que te impida avanzar. Si pertenece a ese grupo que nunca los supera, abrázalos y aprende a vivir con ellos. Por otro lado, si te enfocas en tus fortalezas, descubrirás que opciones debes elegir.

Capricornio

No serás especialmente afectuoso durante el día de hoy, al contrario, estarás más crítico que nunca. Encuentras peros a todo, nada te satisface, incluso, aún cuando estén bien. Relájate, quizá quien esté mal eres tú. Cuida tus reacciones y mide tus palabras. Los ánimos están de a toque y debes procurar hacer las cosas lo mejor posible, a fin de no crear más problemas.

Acuario

Visualiza el éxito y has una lista realista de que necesitas hacer para alcanzarlo. Haz un plan que sea objetivo con el tiempo, incluya estudios y adquisición de esos nuevos conocimientos que necesitas para poder lograrlo, un orden de actividades, equipo de trabajo y las herramientas que necesitas. Una vez que lo tengas claro, el siguiente paso será entrar en acción.

Piscis

Desde que te levantas tienes mil cosas por hacer. Necesitas ser demasiado organizado para seguir tu agenda al pie de la letra y cumplir con todo lo que te has propuesto. Tu día se vislumbra estresante, pero gratificante sobretodo si incluyes alguna meta que pueda realizarse a corto plazo. Hoy como nunca resuelves los imprevistos de último minuto.