El odio y la pelea entre hermanos que dio origen a Adidas y Puma

Rudolf abrió su propia fábrica para su nueva marca llamada Ruda, una mezcla entre su nombre y su apellido, aunque poco después lo cambió a Puma. Su hermano, que también tenía su empresa en la ciudad, hizo lo mismo y creó Adidas, por Adolf Dassler.

La rivalidad entre los hermanos se convirtió en una pelea del pueblo entero, ya que la mayoría de personas trabajaban en una fábrica o en la otra.

Según recogen los expertos, a la pequeña ciudad de Herzogenaurach comenzaron a llamarla el lugar de los “cuellos doblados”, debido a que las personas, supuestamente, veían al piso para saber qué marca de zapatos estaba usando el otro antes de saludar.

Adolf Dassler created Adidas and Rudolf Dassler created Puma.

The rupture was caused by the consequences of the Great War, and also by the enmity that their wives had with each other.

One side of town couldn't buy Adidas, and the other couldn't buy Puma either.

