El principal hospital de Paraguaná en Falcón no tiene ni inyectadoras

Posteado en: Actualidad

El Hospital Doctor Rafael Calles Sierra, ubicado en Punto Fijo, principal ciudad de la Península de Paraguaná en Falcón, es el más grande centro de salud que atiende a los pacientes de los municipios Carirubana, Falcón y Los Taques. Aunque el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado múltiples mejoras, en el lugar no hay ni inyectadoras para atender las emergencias.

Corresponsalía lapatilla.com

Todos los pacientes que acuden por atención médica al lugar, pueden contar con la presencia de médicos, estudiantes de medicinas y enfermeros, pero no hay ningún tipo de insumos. Los familiares de los pacientes deben salir a cualquier hora a comprar hasta los yelcos para que les suministren algún tratamiento.

Así lo denunciaron los familiares de los pacientes del hospital, quienes muchas veces deben caminar desde el hospital hasta la farmacia más cercana para comprar los insumos médicos y los medicamentos para que el personal de salud pueda hacer su trabajo.

“La doctora me dijo que tenía que comprar hasta la jeringa para ponerme el tratamiento, porque aquí no hay nada. Afortunadamente, hay enfermeros, porque a veces ni hay. El que no tiene carro, dale a caminar hasta conseguir una farmacia, pero el que llega solo o no tiene dinero para comprar, se muere porque aquí no hay nada“, dijo el paciente Iván Fernández que acudió con un dolor lumbar grave.

La emergencia del hospital momentáneamente está ubicada en el área de los consultorios, ya que está en remodelación, situación que se ha prometido en los últimos 10 años. Este hospital cuenta con cinco quirófanos que, hasta que comenzaron su remodelación, solo funcionaban dos.

Los falconianos anhelan tener un centro hospitalario digno, donde los atiendan ante cualquier eventualidad, y por eso denuncian que en el área de emergencia no haya ni inyectadoras.

Hace más de una década, el fallecido presidente Hugo Chávez había anunciado la instalación de la primera unidad de quemados en el hospital, cuando se registró la explosión de la refinería Amuay, pero hasta la fecha solo hay una fachada dentro del recinto, donde la unidad está vacía y aún sin funcionamiento.

Los demás centros de salud de la zona no escapan de esta realidad. Las personas que estuvieron en la emergencia, también detallaron que antes de ir al Hospital Calles Sierra, acudieron a otros centros de salud, la noche de este lunes 18 de julio, pero no encontraron ni vigilantes.

Tal es el caso del Hospital Cardón Doctor Juvenal Bracho, ubicado a escasos metros de la refinería Cardón y el único con la unidad Covid-19. “Estuve antes en el Hospital Cardón porque queda más cerca de la casa. Nos cansamos de tocar y no salió nadie. Ni un vigilante ni nada. Nos anduvimos todo el hospital y eso estaba solo. Nos tocó venirnos a este y ahora no hay nada para que nos atiendan”, dijo María Gauna, que acudió con su esposo por una tensión alta.