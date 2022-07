Actriz de Harry Potter dice que Arnold Schwarzenegger se tiró un gas en su cara

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz de Harry Potter, Miriam Margolyes, reveló en el podcast I’ve Got News For You (Tengo noticias para vos) que no le gustó trabajar con Arnold Schwarzenegger en la película de acción sobrenatural de 1999 End of Days (El día final en Latinoamérica, 1999). Schwarzenegger supuestamente se tiró un gas en la cara de Margolyes entre tomas de filmación. Margolyes dijo que Schwarzenegger lo hizo “deliberadamente” y que aún no lo ha perdonado.

Por: Clarín

“Está un poco demasiado lleno de sí mismo y no me importa en absoluto. Es republicano, lo cual no me gusta”, dijo Margolyes sobre Schwarzenegger.

“En realidad fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. OK, yo me tiro pedos, por supuesto, lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”, dijo.

La escena en cuestión

“Estaba interpretando a Mabel, la hermana de Satanás, y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo”, continuó Margolyes. “No estábamos rodando la película, estaba en una de los cortes entre toma y toma, pero no lo he perdonado”.

Miriam Margolyes, de 81 años, explicaba además que fue un infierno trabajar con él: “Él es demasiado engreído”, indica la veterana intérprete, asegurando que no se disculpó e insistió que durante todo el rodaje fue “bastante grosero”.

Margolyes es una reconocida actriz inglesa, que ganó el premio BAFTA a la mejor actriz de reparto por La Edad de la inocencia, de Martin Scorsese -interpretó a la Señora Mingott-, también actuó en Romeo + Julieta, con Leo DiCaprio, fue la profesora Pomona Sprout en la saga de Harry Potter, y que en teatro integró el elenco del musical Wicked.

End of Days fue dirigida por Peter Hyams y protagonizada por Schwarzenegger como un expolicía que busca a Satanás antes de que pueda traer al Anticristo. Margolyes, conocida por muchos por interpretar a la profesora Sprout en las películas de Harry Potter, apareció como una de las asistentes de Satanás. El elenco también incluyó a Gabriel Byrne (Satanás), Robin Tunney (la mujer con la que el Diablo concebiría al Anticristo), Kevin Pollak y Rod Steiger.

Universal apostó en su momento muy fuerte por End of Days con un presupuesto de producción de 100 millones de dólares, y la película duplicó ese costo de producción, recaudando 200 millones de dólares en todo el mundo.

Margolyes fue al programa, donde promocionó el estreno de su nueva serie de viajes, Miriam Margolyes: Australia Unmasked , que se transmitirá en la televisión australiana.

Cuando Arnold se hizo encima

Arnold Schwarzenegger filmaba su clásico de acción y ciencia ficción Depredador (1990), y en su entrenamiento sintió unas horribles molestias intestinales. Hace algunos años, el astro contó que no sabía qué era exactamente qué había comido para sentir semejante dolor estomacal, pero que…

Todo lo que recordaba era haber recorrido uno de sus rutinarios kilómetros de entrenamiento y que ya sintió que entraba “en erupción”.

El actor lo explicó a su modo: “Cuando estás en México, comés algo incorrecto e inevitablemente la m… golpea al ventilador. Así que salí a correr temprano en la mañana y, de repente, comencé a vomitar. Nada, intenté ser valiente, me limpié la boca con la manga del buzo y seguí corriendo, pero de repente, bueno, de repente salió una especie de vómito por otro lado…”.