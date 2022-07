Las confesiones de Mike Tyson: cómo llegó a la conclusión de que morirá “muy pronto”

Posteado en: Deportes, Titulares

Mike Tyson tuvo un invitado especial en su podcast Hotboxin’: el terapeuta Sean McFarland, que se especializa en traumas y adicciones. En el contexto de una charla profunda, el ex campeón mundial de los pesados sorprendió con una serie de confesiones de corte casi filosófico. Por ejemplo, el ex púgil, de 56 años, cree que la muerte lo encontrará “muy pronto”.

Por Infobae

“Todos vamos a morir algún día, por supuesto”, aceptó. “Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara y digo ‘guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, que será muy pronto’”, subrayó en la sesión de terapia en vivo.

Otra de las reflexiones que dejó Iron Mike estuvo relacionada con el dinero y las posibilidades que ofrece. El ex boxeador, que fue multimillonario, luego estuvo en bancarrota, y resurgió en los últimos años, entre otras cosas, por sus negocios vinculados al cultivo de cannabis, fue tajante: “El dinero no significa nada para mí”.

“Siempre le digo a la gente: creen que el dinero los hará felices porque nunca antes han tenido dinero. Cuando tienes mucho dinero no puedes esperar que nadie te ame. ¿Cómo voy a confesarte mi amor cuando tienes 500 mil millones de dólares?”, opinó en base a su experiencia.

“El dinero te da la falsa sensación de seguridad. Crees que nada puede pasar. No crees que los bancos pueden colapsar. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad”, continuó con un particular mirada, que incluso le dio pie a una conversación con su esposa.

Es que su pareja le indicó que ella quería el dinero “por seguridad”. Allí se dio el ida y vuelta con Tyson. ”’¿Qué es la seguridad?’, le pregunté. ‘No sé. Cuando pones dinero en tu banco y recibes un cheque cada semana y puedes vivir el resto de tu vida’, me respondió. ¿Eso es seguridad? ¿Eso significa que no contraerás una enfermedad, no puedes ser atropellado por un automóvil? ¿No puedes saltar de un puente? No sé. ¿Eso es seguridad? ¿Puede el dinero protegerte de eso?”, concluyó su análisis.

En el mismo podcast, Iron Mike hizo catársis sobre su naturaleza salvaje, tanto arriba del ring como abajo del mismo. “Tengo tanto miedo de ser tan violento. No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Yo soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. Ellos no creen que me odio”, soltó ante Seano, tal el apodo del famoso terapeuta.

El boxeador, que en 2020 realizó una exitosa exhibición ante Roy Jones Juniors, amaga con volver a combatir. En una entrevista con Jimmy Kimmel hace poco más de un mes, planteó que está abierto a la posibilidad de enfrentarse en el ring con el youtuber Jake Paul. Aunque puso una condición: que el combate se realice durante es este 2022. “Eso podría ser muy interesante”, respondió. “Si todo es posible, sí, pero tiene que pasar este año”, avisó.