El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 20 de julio de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Celebra los triunfos de tus socios o colaboradores como si fuesen tuyos y hazlo de corazón. Ya llegará tu turno, hoy es el de ellos. Mientras tanto puedes poner un granito de arena para que alguien más logre una meta. Hoy por ti, mañana por mi, entre más puertas abramos, más oportunidades tendremos. Te lo presente.

Tauro

Hoy toma distancia de los problemas. Estás demasiado conectado con ellos,m y necesitas verlos desde otra perspectiva. Asumir por un rato posición de espectador, más que de la de protagonista puede ayudarte a ser más objetivo. Quizá no sea sencillo y es que quieres solucionar todo para ayer, pero no siempre hay soluciones inmediatas, a veces esperar para no equivocarnos más.

Géminis

No quieres ni aceptas puntos medios ni estás dispuesto a regirte bajo reglas o condiciones de otros. Hoy es todo o nada y haces las cosas a tu manera, porque sabes que te funciona y que no. Hoy es un día en que estás más que seguro de ti mismo y de tus decisiones y avanzas sin pausa, pero sin prisa, porque sabes que si corres tienes el riesgo de caer.

Cáncer

Poco a poco aprendes a establecer límites. Defines cuando los derechos de otros afectan los tuyos y pones un punto final. No estás dispuesto a sacrificar tu paz y mucho menos a perder lo que hayas avanzado, poco o mucho son tus logros y no puedes perderlos por nadie.

Leo

Escalas posiciones a punta de esfuerzo y dedicación. Quieres alcanzar la excelencia y te conviertes en líder, de esos que involucra a otros en tus proyectos o trabajo y los motiva a que sientan el mismo amor y pasión que tú. Cuando estás en un buen momento es fácil seguirte el ritmo. Trata de mantenerlo.

Virgo

Desde que te levantas sientes una vibra un poco extraña. Hay algo que no está muy bien que digamos y no descansas hasta descubrirlo, pero debes estar claro de que una vez que lo logres no hay marcha atrás. Toma acción y deshazte de lo que te haga o pueda obstaculizar tu vida, sea una persona o situación. Si estorba, no debe ser parte de tu vida.

Libra

La creatividad aumenta, las ideas surgen sin parar y no dudas en ponerlas en marcha. Para luego es tarde y aún cuando no tienes las herramientas que necesitas a la mano, trabajas en obtenerlas. Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible, además no hay peor intento que el que no se hace.

Escorpio

Encuentras aliados que encajan en tu ideal y al fin y después de tanto buscar tienes a tu lado a alguien que te apoya, aunque es posible que hoy no esté de acuerdo del todo con algunas de tus decisiones, no debe significar un obstáculo. Está bien escuchar otros puntos de vista, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene derecho a pensar como quiera.

Sagitario

Tus deseos de hacer algo nuevo, de cambiar, es más intenso cada día. Hoy te levantas decidido a explorar el camino para reinventarte, y el primer paso es aceptarte, con tus virtudes y defectos, errores y aciertos y dispuesto a trabajar en esa parte que es muy tuya, pero que ya no funciona para ser quien quieres ser.

Capricornio

Para lograr tus metas tienes que intentarlo una y otra vez hasta que se convierta en realidad. No importa cuantas veces te caigas, siempre podrás levantarte, un poco magullado, pero con ese aprendizaje que no te quita nadie y que te ayudará a que la siguiente vez, lo hagas mejor.

Acuario

Todo lo que está inconcluso en tu vida y que tienes como un pendiente, corre el peligro de pasar al olvido. Si realmente quieres algo, trabájalo, lúchalo hasta que llegue a ser. Pero si por el contrario, un día re levantas y descubres que ya no te interesa, déjalo atrás y sustitúyelo por algo que en lo que si confíes más.

Piscis

Hoy no te tomes nada demasiado en serio. Tiendes a dar importancia a lo que no lo tiene, a detenerte en detalles que en nada ayudan a tu crecimiento. A veces hay que ser flexible y dejar pasar. Entre más ligero y sencillo sea el viaje de tu vida, mucho mejor.