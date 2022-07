El poder de la diáspora, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

El grueso de la población no tiene claro cuáles son las competencias del Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó. Y sobre eso hay que decir algunas cosas.

Es la primera vez desde el nacimiento de la república en 1811 que nos encontramos en una situación como la actual, con un ilegítimo mandatario en Miraflores y otro en la figura constitucional de Guaidó resguardando a los venezolanos en el exterior y en la lucha, junto a la comunidad internacional y los venezolanos que se se encuentran en el pais, por el restablecimiento del hilo democrático.

Casi la totalidad de la familia venezolana tiene un familiar como parte de la diáspora, que rebasó los 7 millones de personas, a las que les tocó un día tomar la dificil decisión de migrar en busca de oportunidades para trabajar con dignidad, estudiar y en líneas generales tener la calidad de vida que el régimen de Nicolás Maduro les niega.

A pesar de la distancia que a esos venezolanos los separa de nuestro país, distancia que se mide en miles de miles de kilómetros, todos estamos unidos y cercanos en la distancia en el objetivo de lograr el cambio político, que solo es posible con las elecciones presidenciales y parlamentarias, pasando por el plato fuerte de la elección primaria de la oposición prevista para el año próximo.

Esos venezolanos partieron del país en la búsqueda de nuevos horizontes, huyendo de la dictadura, de la represión, del hambre y la miseria, para poder dar sustento a sus madres, padres, abuelos e hijos. Pero también millones de hijos se han ido para aliviar las penurias de sus seres queridos, que quedaron en sus casas atrapados en la crisis económica, social y política que vive Venezuela.

Buena parte de los venezolanos buscaron cobijo en países que no tienen culturas receptoras de migrantes, en especial en países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, Ecuador y Perú. Nosotros sí tenemos esa cultura y los Estados Unidos también. Pero precisamente el mayor número de venezolanos que se fueron de nuestra nación están en países que no tienen esa cultura receptora de la que hacemos mención. De ahí la importancia del trabajo desarrollado por el presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional (AN) legítima electa en 2015.

Ese trabajo se ha dado porque siempre hemos estado pendientes de ejercer las acciones de protección para los conciudadanos venezolanos, en contraste a la dictadura, que de lo único que está pendiente es de aferrarse cada día más en el poder, sin importarle los problemas que ahogan al pueblo.

Han sido exitosos los esfuerzos y las acciones emprendidas por Guaidó y la AN en este sentido, pues fuera de nuestras fronteras se avanzó en materia de educación para ellos, en especial para los niños, en los programa de salud, en la obtención de recursos de organismos internacionales y países sensibilizados por el padecimiento de sectores vulnerables, la posibilidad de que tengan trabajo y algo importante, en la protección para que no sean deportados, especialmente de los Estados Unidos.

Prueba del constante trabajo en esta materia es la petición formulada ante la Comisión Delegada de la AN este martes por el diputado Franco Casella, un perseguido por la dictadura, quien desde afuera denunció y alertó sobre “la gravedad de la situación que se está experimentando en todos los países del mundo debido al desconocimiento progresivo sobre los documentos de los venezolanos, debido a la fracasada política de identificación y extranjería, debido a los ineficientes medios de seguridad en documentos oficiales, como por ejemplo las licencias de conducir. Todo esto ha sido ocasionado desde la usurpación del Ejecutivo nacional a través de la ineficiente gestión del Saime y de la ineficiente gestión del Institituto Nacional de Transito Terrestre. Estos documentos han sido puestos en duda en cuanto a su veracidad, como es el caso de España en donde más de 40.000 venezolanos están siendo víctimas de acusaciones de presunta falsificación documental”, expresó en forma tajante el colega parlamentario Franco Casela. La AN presidida por Juan Guaidó, frente a ello, procederá a nombrar una comisión para atender esta irregular situación con la urgencia del caso.

Hay muchos ejemplos como el anterior, los cuales no trascienden a la colectividad nacional como deberían por los pocos canales informativos que disponemos por causa de la hegemonía comunicacional impuesta por el régimen, pero no por eso dejan de ser relevantes logros de la AN de 2015 presidida por Guaidó.

El régimen de Maduro además, emplea su amplio aparato de comunicaciones para destruir la imagen de Guaidó y de la AN, por medio de un gigantesco “ejército” de cuentas robots (bots) de Twitter o tuiteros inorgánicos que generan mensajes falsos y cargados de odio y rechazo contra la oposición, como reveló en noviembre de 2021 el informe Auge y declive del escuadrón tuitero del Estado venezolano en tiempos de COVID-19, coordinado por el portal de verificación y fact checking ES.paja.com, el cual es un proyecto promovido por Transparencia Venezuela con apoyo de la Unión Europea.

Los venezolanos deben vacunarse no solo contra la COVID-19 sino también contra estos corrosivos mensajes que buscan llenar de basura y mentiras las mentes de los venezolanos, con el oscuro fin de sembrar desesperanza y sacarlos de la lucha por la democracia y el cambio político. El llamado, por lo tanto, es a estar bien informados sobre estas acciones de la dictadura y a no caer en el juego de Maduro.

En este momento en que nos encontramos es necesario que todos los venezolanos entiendan que la unidad no es solo de los políticos, es de la nación democrática, de los venezolanos donde se encuentren. A nuestros connacionales en el exterior les acompañarán como ángel de la guarda sus derechos, incluidos los políticos, y de ahí la responsabilidad que todos tenemos en lograr que el mayor número de venezolanos participen en la primaria de la oposición.

Para eso hay que establecer las condiciones adecuadas en lo que se refiere a los centros de votación, que haya guardianes en las mesas, una importante movilización y todo bien centrado en ese proceso convocado por la Plataforma Unitaria y anunciado para el 2023.

Tengan la certeza que mientras eso sucede, Juan Guaidó y la legítima Asamblea Nacional, en atención al mandato constitucional 233, no dejarán de luchar y trabajar por el cambio político y lograr recobrar el hilo constitucional, que son sus deberes fundamentales.

La esperanza y el sueño de millones de venezolanos, desterrados por la emergencia humanitaria generada por la dictadura, son el regreso para vivir en un país de oportunidades y progreso. Y ese regreso y ese país emergerá en la organización y en la masiva participación de los venezolanos en el exterior.

La diáspora está llamada por la historia a mostrar su poder. A ello apostamos y vamos a cobrar. No lo duden.

Desde mi curul acompaño la propuesta del Pdte (E) Juan Guaidó de buscar q esos venezolanos en el exterior tengan representación en la Asamblea Nacional, para la atención directa de sus derechos. Vaya pues una puntual reforma constitucional, una vez q en unidad, provoquemos el cambio político y de poder en nuestra querida Venezuela.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015 ; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.