EN VIDEO: momento en que un soldado ucraniano aniquila un blindado ruso con un lanzamisiles

En busca mantener alta la moral de las tropas y la fe en los soldados, las Fuerzas Armadas de Ucrania aprovechan las redes sociales para difundir la utilización del armamento en combate. Varias cuentas que siguen de cerca la guerra con Rusia dan cuenta de diferentes pasajes del conflicto bélico.

Por La Nacion

La cuenta Ukraine Weapons Tracker difundió este martes el momento en el que un tanque ruso T-80BV fue destruido por la 93.ª Brigada Mecanizada a partir de un lanzacohetes FGM-148 Javelin suministrado por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de un misil antitanque portátil, que puede ser transportado por un solo hombre, tiene un alcance de 2500 metros, una enorme precisión y es capaz de destruir cualquier tipo de móviles blindados.

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was destroyed by the 93rd Mechanized Brigade of Ukraine using a US-supplied FGM-148 Javelin. pic.twitter.com/sOUT93iLu8

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 19, 2022