Lasso visitó Arequipa y quedó impresionado por la inusual costumbre peruana

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lasso contó la divertida anécdota que le pasó en Arequipa. (Foto: Composición Infobae) Lasso contó la divertida anécdota que le pasó en Arequipa. (Foto: Composición Infobae)

El cantante venezolano ofreció un concierto en Arequipa el pasado viernes 15 de julio. Una vez en el hotel, fue despertado por una inusual música.

Por infobae.com

El cantante venezolano Lasso, quien goza de gran popularidad gracias al sencillo “Ojos marrones”, ofreció dos conciertos iniciales en Lima y Arequipa. El viernes 15 de julio, estuvo en la ‘Ciudad Blanca’ para complacer a sus fans peruanos con sus mejores éxitos musicales. Luego del show, descansó en un hotel arequipeño, sin imaginar que sería despertado en la madrugada por un sonido bastante inusual.

Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete de “Odio que no te odio” contó muy extrañado que, a las cuatro de la mañana, escuchó la canción principal de una película de Disney. Esto no solo lo despertó, sino también le causó mucha intriga porque no entendía quién podía oír esa clase de música en la madrugada.

“Esto pasó en Arequipa, en Perú. A las cuatro de la mañana, alguien decidió poner el soundtrack de La Sirenita por una hora. A las cuatro de la mañana, mientras yo trataba de dormir”, contó en sus historias para luego hacer una dramatización de lo que vivió en Arequipa.

Lasso visitó Arequipa y quedó impresionado por inusual costumbre peruana | VIDEO: Instagram/@lassomusica

El clip se volvió viral en TikTok, en donde los usuarios explicaron que, en realidad, lo que escuchó Lasso en la madrugada fue el recolector de basura del barrio. Según los comentarios, es bastante común que se recoja los residuos usando una canción infantil.

“Ese fue el basurero jajaja, bajo el mar, bajo el mar. No puedo creer que lo haya escuchado”, “Aquí en Huánuco el carro recolector toca Baby Shark”, “Así es Perú con sus cosas jajaja”, “En Lima, el camión toca la canción de Titanic”, “Y eso que no escuchaste al lechero con su canción de la vaquita muuuuu”, fueron los comentarios que se pudieron leer en la plataforma.

Usuarios explican a Lasso costumbre peruana. (Foto: Captura de TikTok)

SE UNE A LA FIEBRE DE “MI BEBITO FIU FIU”

“Ojos Marrones” es uno de los temas que ha logrado generar revuelo en los últimos días desde su lanzamiento. A través de las redes sociales es uno de los más comentados, además de inspirar numerosos challenges de figuras nacionales e internaciones.

El intérprete de este tema quien causó sorpresa entre sus fans, y más entre los peruanos al hacer una particular pregunta en su cuenta de Twitter. El cantante pidió que eligieran entre su canción y la de Tito Silva, Mi Bebito fiu fiu.

“Ojos marrones o bebito fiu fiu”, escribió Lasso el pasado 3 de julio. Este tuit no tardó en generar la reacción del público peruano, quien dio la cara por el tema de Tito Silva, resaltando que era mucho mejor.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues este lunes 4 de julio el venezolano respondió: “Espero que la gente tenga tan pegada Ojos Marrones como yo tengo bebito fiu fiu en este momento”, logrando 8 mil 113 me gusta hasta el momento.

Lasso se refiere a Mi bebito fiu fiu en su cuenta de Twitter. (Foto: Composición)

LASSO REGRESARÁ A PERÚ EN OCTUBRE

El cantante venezolano anunció mediante sus redes sociales oficiales que Perú será el destino final del Algodón Tour 2022, el mismo que ha llenado los mejores recintos de Estados Unidos, España, Portugal, Inglaterra, Alemania y Venezuela. Su último concierto se realizará el 21 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 8: 00 p.m.

“Lima fue la primera ciudad que agotó en menos de 24h y sentimos que debíamos hacer algo grande para agradecerles el apoyo tan grande y lindo que me ha dado el Perú a lo largo de mi carrera. No, no vamos simplemente a hacer una segunda función. Vamos a hacer el cierre de la gira de Algodón en Lima, con un concierto lleno de sorpresas, canciones nuevas y lo suficientemente grande para que quepamos todos”, manifestó en su cuenta.

Precio de las entradas

PRIMERAS FILAS: S/. 220

DIAMANTE: S/.195

PLATINUM: S/170

Lasso anuncia que Perú será el último destino de su tour. (Foto: Instagram/@lassomusica)