Los secretos del plan de los padres de Piqué y la madre de Shakira para reconciliar a la pareja

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La novela de la separación de Shakira y Piqué entregó otro episodio con protagonistas que se agregan a la historia, y son los padres del futbolista del Barcelona y la madre de la cantante, quienes armaron una estrategia para que la pareja se reconcilie, según consignan medios españoles. Hubo algo que motivo este cónclave para intentar salvar a la pareja. Esta es la historia.

Por Infobae

Los padres del defensor español, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, activaron su plan cuando vieron una nota por televisión de Nidia del Carmen Ripoll Torrado, la madre de la colombiana. En ese testimonio escucharon sus ganas de que la relación se recomponga. Cuando le preguntaron si “le gustaría que se reconciliaran”, respondió, “lógico”, en el micrófono de Europa Press.

Además, Nidia habló de la salud de su esposo, que se encuentra afectada, y afirmó que “ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar”. Sin embargo, añadió que por ahora no se sabe cuándo será dado de alta, pero sí dio esperanzas de que William Mebarak salga rápido, por lo menos en este mes. “todavía no lo sé… pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí”, agregó la mamá de la colombiana.

Cabe recordar que en días pasados el padre de la artista sufrió un incidente que le dejó como consecuencia varios hematomas y golpes en su cuerpo, especialmente en su cabeza. Desde entonces, miles de fans de la barranquillera preguntaron por su salud, y, en respuesta, la artista compartió varias publicaciones en sus redes sociales mostrando que ha avanzado en su recuperación mientras ella lo ayuda.

Luego de escuchar a su consuegra, los padres del futbolista se vieron movilizados y decidieron reaccionar. Buscan que la cantante no se mude a Miami con sus hijos Sasha y Milan, pues no podrían ver el crecimiento de sus nietos. Aunque también serían críticos con su hijo, a quien no le perdonarían la supuesta infidelidad y hasta habrían sentenciado que ni se le ocurra presentarles a su nueva pareja, según informaron en el programa Chisme no like.

Sin embargo, ese supuesto romance con Piqué con un joven veinteañera sería parte del pasado, ya que el paparazzi español, Jordi Martín, reveló en una publicación en Socialité que el defensor del equipo culé habría terminado con la dama en cuestión. “Gerad Piqué ha roto con la camarera con la que se le ha relacionado desde hace dos meses. Me dicen que Gerard, de acuerdo a una persona de su entorno muy cercano, es un hombre soltero, que tiene muchas amigas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que quiere tener una buenísima relación con la madre de sus hijos”, señaló el paparazzi.

Otra versión indicó que la chica era una integrante del staff de Kosmos, la empresa que es propiedad del futbolista, que habría tenido viajes junto a la joven, uno de ellos a Dubai y que a la vuelta ella conoció a sus hijos.

Con la madre de Shakira en Barcelona, los padres Piqué se habrían reunido con Ripoll, para definir los puntos de una estrategia que vuelva a unir a sus hijos. Saben que deben actuar rápido antes de que la cantante se mude, porque en caso de que se plasme la distancia será cada vez más difícil poder conseguir la reconciliación, ya que con las profesiones de ambos y las complicaciones de sus tiempos no habría vuelta atrás. Estando los dos en España hay una luz de esperanza para una eventual vuelta.

A principios de junio Shakira y Piqué anunciaron su separación y desde ese momento arreciaron los rumores de infidelidad. Ambos estuvieron en pareja durante doce años. Las últimas novedades apuntaron a un plan de Shakira para poder mudarse a Miami con sus dos hijos, y en medio de la negociación le habría ofrecido una suma millonaria al futbolista para que acepte. Ambos contrataron prestigiosos abogados para llegar a una plasmar la división de bienes. Hay quienes especularon con que el jugador de 35 años quiere volver con Shakira y la semana pasada se viralizó un video en el que se lo ve en su auto escuchando el tema de la cantante, “Inevitable”, pero algunos dudaron de su veracidad.

Por ahora Piqué se encuentra en los Estados Unidos en la pretemporada del Barcelona. Los próximos días se sabrá si el plan promovido por sus padres y que cuenta con el aval de la madre de la cantante puede prosperar ¿Habrá final feliz?