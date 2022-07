Salvaje arremetida: Tiktoker estadounidense de 21 años fue violada en grupo en un hotel de Pakistán

Arbela Arpi, una TikToker estadounidense, fue presuntamente violada en grupo en un hotel local durante su visita al Fuerte Munro de Dera Ghazi Khan en Pakistán.

Por El Diario NY

Al menos dos personas han sido arrestadas después de que la mujer de 21 años de edad, denunciara que fue violada durante su visita.

An American tourist was gang-raped in Dera Ghazi Khan. Arabela urpi reached Dera Ghazi Khan after making friends on social media from #America to #Karachi, #Lahore. Visited Fort Monroe and other places. #Muhammad Muzamil and his friends subjected her to rest house and Gang-Raped. pic.twitter.com/9tVck2U4h6

— Narain Das Bheel (@NarainDasBheel8) July 20, 2022