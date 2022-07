Tormentas en Nueva York dejan severas inundaciones en el metro y calles principales

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En medio de la reciente ola de calor que azota Nueva York, una tormenta eléctrica hizo que la ciudad quedara bajo el agua y aparecieran cascadas de agua sucia en las estaciones del metro.

Por Vive USA

A través de redes sociales se están viralizando videos que muestran varias partes de la ciudad inundadas y con serios daños en los servicios públicos de transporte debido a los aguaceros que llegaron a inicios de esta semana.

El servicio del metro suspendió sus labores en al menos tres estaciones del norte de Manhattan debido a que grandes cantidades de agua inundaron las plataformas, así como las vías y afectaron las escaleras y pasillos principales.

Good to see the NYC subway holding up through a rain storm #subwaycreatures pic.twitter.com/SsfB2CrMJF

— Rick (@SubwayCreatures) July 18, 2022