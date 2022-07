En San Rafael de Laya, Guárico se caen las casas… ¿y el chavismo? bien gracias (Imágenes)

Cuatro años solicitando ayuda al gobierno regional y nacional para rehabilitar su vivienda tiene la señora Jenny García Pérez, residente del sector Brisas de Oriente de San Rafael de Laya, municipio José Félix Ribas del estado Guárico, y hasta los momentos ha escuchado más promesas que acciones.

Por Corresponsalía La Patilla

Esta madre soltera, con tres hijos, le comentó al equipo reporteril de La Patilla que vive en una perpetua incertidumbre de que su hogar se le caiga, ya que tiene grandes grietas en la mayoría de sus paredes, que afectan la sala, el baño, los cuartos, además del frente y la parte trasera.

García Pérez dijo que, a pesar de haber hablado personalmente con el actual alcalde chavista, José Berroeta, no ha sido atendida por ningún organismo municipal.

“El techo se filtra mucho. Cuando llueve, en los cuartos eso es una regadera. Estoy en riesgo, casi se me está cayendo la casa. He hablado desde las pasadas elecciones con el actual alcalde, quien sabe mi situación al igual que varios concejales, les he explicado, él ha venido hasta aquí, conseguí su número y le envié un mensaje porque aquí también hay muchos domicilios con situaciones similares y no nos han dado respuestas”, indicó.

De la misma manera, la docente notificó que en la temporada de lluvias, su familia prácticamente no duerme producto de la zozobra que le genera tener un hogar en malas condiciones, y se le hace cuesta arriba obtener el dinero suficiente para su reparación total.

Expresó que el agua por tuberías es otro dolor de cabeza que sufren ella y sus vecinos, ya que llega cada quince días, por lo que debe almacenar agua en varios recipientes para poder realizar las labores diarias en su morada.

Por otro lado, Jenny dijo que debe caminar 6 kilómetros diariamente para lograr dar clases en el caserío Aguada del Muerto, llegando tarde en algunas ocasiones y logrando conseguir una cola en otras.

“La situación aquí en San Rafael de Laya es muy difícil. No tenemos transporte público. Viajamos en transporte privado que nos quita entre 6 y 10$. La vialidad esta pésima, no sirve y cuando llueve es peor. No hay aseo urbano y tenemos que quemar la basura. De verdad esperamos el apoyo del gobierno regional para vivir con tranquilidad”, puntualizó.