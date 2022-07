Muere autor de cómics de Batman, Alan Grant a los 73 años

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El escritor escocés y autor de varios cómics de Batman, Alan Grant, ha fallecido este 21 de julio a los 73 años en la ciudad de Bristol (Reino Unido).

Por rt.com

Así lo confirmó su esposa, Sue Grant, en Facebook (propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista). “No tengo palabras. Alan murió esta mañana”, escribió la mujer.

Durante la década de los noventa, Grant fue uno de los guionistas principales de Batman, trabajando en sagas como ‘Cataclismo’, ‘La Caída del Murciélago’, ‘Contagio’ y ‘Legado’.

R.I.P to a true giant of British comics, a giant of ALL comics. The great Alan Grant. Deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/uT60i1AwcU

— Dan Cornwell (@dancornwellart) July 21, 2022