La fuerte declaración del técnico del Manchester United contra Cristiano Ronaldo

Pasan los días, el mercado de fichajes se mueve, pero Cristiano Ronaldo sigue sin ser traspasado ni se ha presentado a entrenar con el Manchester United. El futuro del astro portugués de 37 años es una incógnita, mientras que Erik ten Hag ya tiene claro que no puede tenerlo en cuenta en la planificación de la próxima temporada, por lo que ha lanzado una declaración contundente al respecto.

Por Infobae

“Preocupado tal vez no es la palabra correcta. Me concentro en los jugadores con los que cuento y lo están haciendo bastante bien. Se encuentran en buena forma, me enfocaré en ello y en desarrollarlos. No puedo esperar a ver si Cristiano Ronaldo viene”, declaró en una rueda de prensa previa al duelo amistoso que el United jugará ante Aston Villa.

Ten Hag ya lleva algunas semanas de trabajo con los Diablos Rojos pero no tenido disponible a un Cristiano que quiere emigrar hacia otro club que le permita competir en la élite del fútbol europeo. No obstante, en caso de que Ronaldo no encuentre salida de Old Trafford, está dispuesto a hacerle un lugar. “Si lo hace, lo integraremos”, reconoció.

Erik ten Hag ha asumido la titánica tarea de devolver al Manchester United a los primeros puestos de la Premier League tras una campaña en la que acabaron en el sexto lugar y clasificaron a la UEFA Europa League, un certamen que CR7 nunca ha jugado en toda su carrera.

Ronaldo ha marcado 24 goles en 36 partidos con el United en el pasado curso y tiene como objetivo seguir en buena forma para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, su última gran cita con la selección de Portugal. La semana pasada, en una entrevista para ESPN, el DT neerlandés había manifestado su deseo de contar con él y sus “ganas de empezar a trabajar juntos” pero todo ha cambiado al ver que el jugador no regresa.

Jorge Mendes, agente de Cristiano, trabaja para conseguir un club que se adecue a las exigencias de su cliente, mientras que él se entrena por su cuenta y pasa tiempo con su familia. Lo ha ofrecido a grandes clubes como Chelsea, Bayern Munich y Paris Saint Germain, pero todos han rechazado la propuesta.

Otro de los que equipos que ha sonado como posible destino de Ronaldo es el Atlético Madrid. La marcha del uruguayo Luis Suárez ha dejado un hueco que podría ser cubierto por Álvaro Morata, que ha regresado de la Juventus tras un préstamo de dos años, pero el Cholo Simeone podría conseguir una opción mucho más importante si consigue finalmente fichar a Cristiano.