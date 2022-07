Cómo el lifting brasileño de glúteos se convirtió en una de las cirugías estéticas más mortales

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Unos días después de someterse a la cirugía estética, Chelsea estaba en una sala de urgencias de Filadelfia con lo que parecía una quemadura de tercer grado. La piel alrededor de sus muslos se había vuelto negra, endurecida y con ampollas. La sensación de ardor era tan intensa que le costaba respirar.

Chelsea, de 29 años, se había sometido a un procedimiento cosmético cada vez más popular llamado lifting brasileño de glúteos, en el que se liposucciona grasa de una parte del cuerpo -generalmente el abdomen o los muslos- y luego se inyecta en los glúteos con la esperanza de dar al paciente una figura de reloj de arena.

“Esperaba hacer un cambio de imagen y se convirtió en una completa pesadilla”, dijo Chelsea, que no quiso usar su apellido por miedo a perjudicar sus perspectivas profesionales. Antes de la operación, estaba estudiando para ser enfermera. Ahora no puede sentarse sin experimentar una sensación de ardor.

El lifting brasileño de glúteos está entre los procedimientos estéticos más peligrosos. En 2017 tuvo la tasa de mortalidad más alta de todas las cirugías estéticas en Estados Unidos, según un grupo de las principales sociedades clínicas de cirugía plástica. Los pacientes han quedado paralizados como resultado de la cirugía, o experimentan dolor a largo plazo debido a daños en los nervios. Un grupo de trabajo que analizó la elevada tasa de mortalidad de los liftings de glúteos brasileños descubrió que alrededor del 3% de los cirujanos habían experimentado la muerte de un paciente tras la intervención.

A pesar de ello, a medida que las celebridades con curvas, como las Kardashians, llenan las redes sociales, el lifting de glúteos brasileño se ha hecho más popular. A nivel mundial, el aumento de glúteos -incluidos los implantes de silicona- fue un mercado de 1.500 millones de dólares en 2020, según Grand View Research, que proyecta que el mercado crecerá un 22% al año y alcanzará los 6.600 millones de dólares en 2028. En los últimos años, el número de cirugías “ha aumentado de forma espectacular”, dijo Lina Triana, presidenta electa de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. En 2020, los cirujanos plásticos certificados realizaron más de 40.000 elevaciones de glúteos en Estados Unidos, el doble que cinco años antes, según las últimas estadísticas de la ISAPS.

Estas cirugías no son baratas y tampoco las cubre el seguro. El coste medio de un lifting brasileño de glúteos es de 4.807 dólares, según las estadísticas de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Ese precio ni siquiera cubre “la anestesia, las instalaciones del quirófano u otros gastos relacionados”, dijo un portavoz de la ASPS.

El alarmante número de problemas con los liftings brasileño de glúteos se debe en gran medida a la falta de normativa. Aunque cirugía plástica y estética puedan parecer sinónimos, no lo son. En Estados Unidos, un par de meses de formación otorga a los médicos el derecho a llamarse cirujanos estéticos. En cambio, un cirujano plástico certificado por la Junta Americana de Cirugía Plástica requiere al menos seis años de formación especializada.

El ejercicio de la medicina requiere una licencia expedida individualmente por cada estado. Pero los requisitos son más turbios cuando se trata de especialidades médicas. El gobierno federal no supervisa la formación y acreditación de los especialistas. En su lugar, el American Council on Graduate Medical Education (Consejo Americano de Educación Médica de Postgrado) establece las normas para la formación médica de postgrado en todas las especialidades. Una vez finalizada la formación de residencia en una especialidad concreta, organizaciones independientes sin ánimo de lucro denominadas juntas de especialidades ofrecen residencias o becas de varios años a los médicos que quieren demostrar su competencia en un campo concreto de la medicina. La certificación de la junta puede hacer que un médico obtenga privilegios hospitalarios y credibilidad. Sin embargo, es un proceso totalmente voluntario.

Para complicar aún más las cosas, no todas las juntas son iguales. La Junta Americana de Especialidades Médicas, ampliamente aceptada como el estándar de oro en la certificación de médicos, reconoce sólo 24 juntas que cumplen los criterios de la medicina de especialidad. Una de ellas es la Junta Americana de Cirugía Plástica, que exige a sus médicos una sólida formación y la realización de miles de cirugías a lo largo de seis o más años antes de concederles la certificación.

Pero hay muchas otras juntas que no cumplen los estándares reconocidos a nivel nacional de la AMBS. La American Board of Cosmetic Surgery, por ejemplo, permite a los médicos presentarse como cirujanos estéticos certificados por la junta después de una beca de un año que incluye la realización de un mínimo de 300 procedimientos estéticos y la aprobación de un examen de dos días. La Junta Americana de Cirugía Estética no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

El médico que operó a Chelsea no era un cirujano plástico certificado.

“Puedes pagar cincuenta dólares para tener una placa en tu pared que diga que estás certificado por la junta”, dijo Susan Witt, una abogada de negligencia médica que representa a varias mujeres que han experimentado el peor lado de este asunto en Georgia, incluyendo a Chelsea, que fue a Georgia en busca de una cirugía de un médico famoso en Instagram. A menudo los pacientes que buscan médicos simplemente no saben que estos médicos tienen una formación quirúrgica mínima.

Este punto ciego es parte de lo que hace que el lifting de glúteos brasileño sea tan peligroso. Puede provocar graves problemas de salud e incluso la muerte si un médico no cualificado utiliza técnicas inadecuadas. Por ejemplo, si la grasa se inyecta por error en el lugar equivocado, puede llegar hasta el corazón o los pulmones de la persona, lo que provoca la muerte inmediata.

Chelsea experimentó algo llamado necrosis grasa después de su procedimiento. El flujo de oxígeno a algunos de los tejidos de su cuerpo se restringió, provocando la muerte de las células. La necrosis grasa es una de las cosas más graves que pueden salir mal en un lifting brasileño de glúteos. Suele estar causada por una técnica deficiente por parte del cirujano.

No sólo las credenciales de los cirujanos estéticos no están reguladas. En algunos estados, los médicos son libres de realizar la cirugía en cualquier consultorio, independientemente de que el centro esté equipado para manejar las complicaciones que puedan surgir. Y es probable que los médicos sin buenas credenciales no puedan realizar cirugías estéticas en establecimientos con estrictos procesos de investigación, como los hospitales.

En Georgia, ni el fiscal general ni la junta médica estatal supervisan las cirugías en los consultorios. El abogado Witt ha presionado públicamente para cambiar esta situación, incluso abogando por la creación de un organismo regulador que realice inspecciones en los consultorios e investigue las quejas. La Junta Médica Compuesta de Georgia actualmente no realiza controles de las cirugías en los consultorios, pero dijo a través de un portavoz que ha tomado medidas en los últimos años para mejorar la seguridad mediante la actualización de las directrices para los médicos. En 2021, la junta recibió la autoridad para establecer más recomendaciones para la cirugía en el consultorio. Algunas de las nuevas normas propuestas están pendientes de aprobación definitiva. En 34 estados de EE.UU. y en Washington D.C. existen directrices y reglamentos para las cirugías en el consultorio; el resto no está regulado en absoluto. Las normas existentes difieren también de un estado a otro y su rigor es muy variable.

Para el consumidor medio, es difícil evaluar si un médico cuenta con las acreditaciones adecuadas del consejo y del centro. Los médicos oportunistas y poco cualificados se aprovechan de esta asimetría de información.

“Hay médicos que no pueden ganarse la vida haciendo lo que hacen, así que se dedican a la cosmética. ¿Por qué? Es una fuente de ingresos. No hay ningún seguro involucrado. Si lo quieres, lo pagas”, dice William Rosenblatt, presidente de la Asociación Americana de Acreditación de Centros de Cirugía Ambulatoria.

“Vemos historias de terror todo el tiempo”, añadió Rosenblatt, que también es cirujano plástico. Si bien hay una cierta cantidad de riesgo con cualquier cirugía, la tasa de muertes por levantamiento de glúteos brasileño se había vuelto tan alarmante que en 2017 varias sociedades de cirugía plástica unieron filas para crear un grupo de trabajo diseñado para abordar el problema.

Descubrieron que parte de la técnica quirúrgica estándar para el levantamiento de glúteos estaba creando un riesgo innecesario. En lugar de inyectar la grasa en el músculo, lo que puede enviar la grasa directamente al corazón o a los pulmones si se perfora una vena por error, recomendaron inyectar la grasa en el tejido entre la piel y el músculo del cuerpo. También recomendaron utilizar instrumentos quirúrgicos de mayor tamaño, menos propensos a perforar una vena.

A la luz de estas recomendaciones, el levantamiento de glúteos se ha vuelto menos fatal, al menos entre los cirujanos plásticos certificados. La encuesta más reciente de cirujanos certificados mostró que la tasa de mortalidad para los levantamientos de glúteos se redujo a 1 de cada 15,000 cirugías en 2019, desde 1 de cada 3,000 cirugías en 2017, lo que lo coloca en un nivel de riesgo similar al de una abdominoplastia.

Pero el número de muertes puede ser mucho mayor de lo que sugieren las cifras, dado que un médico no necesita ser un cirujano plástico certificado para realizar un levantamiento de glúteos, y no está claro si los médicos que no lo son habrían adoptado los nuevos procedimientos. Los médicos no tienen que notificar a estas sociedades los procedimientos estéticos que provocan traslados al hospital o muertes. Y la falta de supervisión estatal y federal hace que las muertes y los efectos adversos graves no se recojan de forma centralizada, lo que dificulta establecer la frecuencia con la que se producen.

Según Thomas Terranova, director ejecutivo de la Asociación Americana de Acreditación de Centros de Cirugía Ambulatoria, gran parte del problema radica en que las cirugías estéticas no se consideran un procedimiento médico invasivo y potencialmente mortal.

“Se considera un proyecto de vanidad, como el peinado, las uñas o el maquillaje”, afirma. “Así que existe esta falta de sobriedad cuando lo evaluamos y creo que, en última instancia, ese es uno de los grandes desafíos”.

Un año después de la operación, Chelsea aún no se ha recuperado del todo. Experimenta sensaciones de ardor en la espalda, el estómago y el trasero. Los daños nerviosos y la incontinencia urinaria han afectado a su vida social. Ahora acude a un terapeuta semanalmente para superar el trauma.

“No quiero hacer casi nada”, dice Chelsea. “La Chelsea divertida y extrovertida está muerta ahora mismo y tengo que revivirla”.

Bloomberg – Por Fiona Rutherford