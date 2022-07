Actor porno habló sobre las lesiones que causa la viruela del mono

El mundo enfrenta una nueva alerta sanitaria por cuenta del incremento en los casos detectados de viruela del mono. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote actual.

Por Semana

“He decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, en una rueda de prensa, afirmando que el riesgo en el mundo es relativamente moderado, salvo en Europa, donde es alto.

A propósito de la alerta actual, en redes sociales se conoció el testimonio de Silver Steele, actor de películas para adultos que padece viruela del mono. Por medio de su cuenta en Twitter, detalló cómo ha sido su dolorosa experiencia.

Update: I thought my monkeypox case was mild. I am now at two weeks and the lesions on my face are brutal. In addition, Mpox weakens your immune system and in my case I also have Strep throat for the first time ever as an added bonus. I now have additional lesions appearing…1/3 pic.twitter.com/ENtaDIH3J8

— SilverSteele – SHARE MY STORY #monkeypox (@TheSilverSteele) July 24, 2022