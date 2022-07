Alertan sobre una megatormenta en Nueva York

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ciudad de Nueva York y varios condados aledaños enfrentarán una megatormenta este lunes por la tarde y noche, advirtió el Servicio Meteorológico.

Por El Diario NY

Se esperan intensas lluvias, además de tormentas eléctricas severas y poderosas ráfagas de viento que, aunque brindarán cierto alivio tras la ola de calor, podrían provocar inundaciones y caídas de árboles.

A severe thunderstorm watch has been issued for parts of CT, ME, MA, NH, NJ, NY, PA, RI until 8 PM EDT pic.twitter.com/ypzPvk0Upn

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 25, 2022