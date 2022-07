Gemelos fallecen a la edad de 70 años con solo tres horas de diferencia y de enfermedades distintas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Unos gemelos idénticos, que fueron muy cercanos durante toda su vida, fallecieron de enfermedades distintas a la edad de 70 años, pero con solo unas horas de diferencia.

Por: El Diario NY

Los hermanos Alan y Geoff Bates murieron con solo tres horas de diferencia y tuvieron un funeral conjunto y ataúdes iguales.

A pair of identical twins who spent their lives together passed away from separate illnesses just three hours apart.

Brothers Alan and Geoff Bates, 70, died on the same day and weeks later had a joint funeral with matching coffins.https://t.co/c6dcZceywE

— Douglas Whitbread (@dpwhitbread) July 21, 2022