Lo que pidieron de última comida terribles criminales antes de su ejecución

El 22 de septiembre de 2011, el estado de Texas, en Estados Unidos, decidió eliminar la comida especial que se le ofrecía a las personas que estaban condenadas a muerte en el día de su ejecución, luego de que John Whitmire, senador del distrito 15 de Texas, lo consideró como un “privilegio extremadamente inadecuado”.

Por eltiempo.com

Antes de que el director ejecutivo del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Brad Livingston, eliminara este beneficio, muchos reclusos alcanzaron a disfrutar de una última comida. Eso sí, algunas fueron bastante extrañas.

Pollo, helado y hasta frituras son algunos de los alimentos que varios de los presos escogieron para deleitarse antes de que fueran enviados a morir.

Conocido como ‘Pogo’ o el ‘Payaso Asesino’, John Wayne Gacy fue un asesino estadounidense que violó y mató a 33 jóvenes. Por la atrocidad de sus crímenes, el 13 de marzo de 1980 fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y a pena de muerte.

El 10 de mayo de 1994 fue el día de su ejecución por inyección letal. La Policía de Chicago declaró que antes de su fallecimiento, el preso pidió una docena de camarones fritos, una cubeta de pollo de la franquicia ‘KFC’ con papas fritas y una libra de fresas.

Margie Velma Barfield October 29, 1932 – November 2, 1984 was an American serial killer who was convicted of one murder, but eventually confessed to 6 murders. Barfield was the first woman in the U.S. to be executed after the 1976 resumption of capital punishment.#onthisday pic.twitter.com/6mmLNK4xoR

— Murderific True Crime Podcast (@MurderificBPC) November 2, 2019