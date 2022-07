Murió el actor Paul Sorvino, estrella de “Goodfellas”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El popular actor Paul Anthony Sorvino falleció este 25 de julio a los 83 años de edad; conocido por su papel de Paul Cicero en Goodfellas traducida como “Buenos muchachos”. La noticia fue difundida por su representante, el cual notificó que al lado del histrión finado se encontraba su esposa Dee Dee Benkie.

Por: Infobae

Su publicista informó que murió en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Pese a que no se sabe con claridad el motivo del fallecimiento, Neal mencionó que el actor ya venía arrastrando problemas de salud en los últimos años.

“Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que jamás haya vivido se ha ido. Estoy desconsolada”, escribió Dee Dee Sorvino a través de su cuenta de Twitter, quien además compartió algunas fotos junto al actor.

Paul Sorvino nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York y protagonizó películas como Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the love of Money, That Championship Season, Reds, Oh God, A Touch of Class. Mientras que en televisión actuó en series como La ley y el Orden y en Brodway en That Championship Season.

Paul es considerado en el top de los mejores actores de Hollywood, ya que colaboró en más de 50 películas. Su éxito en la industria del cine comenzó cuando debutó en la película “¿Dónde está papá?” de 1970, mientras que uno de sus últimos papeles fue en el programa Godfather of Harlem traducido como “Padrino del Harlem”, un famoso barrio de Nueva York.

Además de ser actor, también era cantante de ópera y escultor figurativo.