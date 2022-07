Ordenan a la GN aprender la normativa para instalar alcabalas y/o puntos de control

Posteado en: Actualidad, Nacionales

A través del radiograma “no clasificado” Nº CG-AG: 6574 firmado por el Comandante General de la Guardia Nacional, Mayor General Juvenal José Fernández López, emitido este 20 de julio, se exhorta a los efectivos castrenses a “adoptar las medidas que sean necesarias”, para que se conozcan y cumplan con la “Resolución Conjunta 022270 del 10 de Diciembre de 2017”, elaboradas por los Ministerios de Interior y Justicia, y de la Defensa, relacionada con la instalación, supervisión, y evaluación de los puntos de control.

La misiva obedece a las palabras pronunciadas por Nicolás Maduro el pasado 16 de julio en la que hizo un llamado “A la institucionalidad profunda… A que nos empeñemos a denunciar los abusos policiales, vengan de donde vengan“.

También a las recientes denuncias sobre “las matracas” por parte de funcionarios de los diversos cuerpos de seguridad del estado.

El Documento expone que se prohíbe la instalación de Puntos de Control A:

Órganos de seguridad que no cuenten con la aprobación del Ministerio de Interior y Justicia, a aquellos que no cuenten con la dotación adecuada de protección, a los cuerpos de investigación que no estén actuando en flagrancia o que no hayan pedido permiso a la Zona de Defensa Integral a la que corresponda cada región, y a los funcionarios que no porten correctamente el uniforme con sus respectiva insignias, y a aquellos que con chalecos cubran sus porta nombre o identificación, entre otras.

