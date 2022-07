Ucrania confirma la llegada de los primeros Gepard, los potentes carros de combate alemanes

Kyiv ha confirmado este lunes la llegada de los primeros Gepard, los carros de combate enviados por Alemania, para hacer frente a la guerra desatada en Ucrania por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 24 de febrero.

Por La Razon

Oleksiy Reznikov, ministro de Defensa ucraniano, confirmó que “los tres primeros Gepard” llegaron desde Alemania, recalcando que “ya están a disposición” de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según recoge la agencia ucraniana de noticia Ukrinform.

“Se fortalecerán nuestras capacidades para proteger nuestro cielo. Los sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard comenzaron a llegar a Ucrania. Me gustaría agradecer a nuestros socios alemanes y personalmente a la ministra de Defensa Christine Lambrecht por apoyar a nuestro país”, explicó el ministro ucraniano en su cuenta de Twitter, recalcando que “esperan con ansias la llegada de los Iris T”.

Our capabilities to protect our sky will be strengthened. Gepard self-propelled anti-aircraft systems began to arrive in Ukraine. I would like to thank our German partners and personally #DefMin Christine Lambrecht for supporting our country. Looking forward to receiving IRIS-T pic.twitter.com/wew0lkX6hK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 25, 2022