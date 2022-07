VIDEO: Rayo prendió fuego una turbina eólica y formó insólito dibujo en el cielo de Texas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Sorpresivamente, el video en donde una turbina eólica dibuja un siniestro objeto con el humo del fuego, causó bastante curiosidad en las redes, y más de uno se quedó completamente hipnotizado.

Por Crónica

Tras ser subido a Twitter, dicho video cosechó más de 10 millones y medio de reproducciones en muy poco tiempo, y, por supuesto, un sinfín de comentarios de usuarios totalmente sorprendidos.

El hecho que desconcertó a varios ocurrió en Crowell, Texas, según indicó Mike Collier, un reconocido meteorólogo en Twitter. El científico climático fue quien subió el video viral a la red social del pajarito, sin esperarse que este iba a alcanzar semejante repercusión.

This is near Cromwell, OK. Brent Havins shot this video of a wind turbine that got struck by lightning. pic.twitter.com/jBjUNas0yc

— Mike Collier (@MikeCollierWX) July 22, 2022