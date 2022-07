Ataúdes con luces LED, la nueva “tendencia” que nació en Valle de La Pascua (VIDEO)

La Funeraria La Fe, ubicada en la calle Atarraya de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante del estado Guárico, se volvió viral en las últimas horas, tras difundir su “novedoso” servicio de ataúdes con luces LED incorporadas.

Por Corresponsalía La Patilla

Rito Ledezma, uno de los encargados del negocio, comunicó al equipo reporteril de La Patilla que tienen alrededor de 50 años funcionando en la localidad, y no es el primer proyecto que presenta para ofrecer a la ciudadanía.

“Simplemente tomé la iniciativa, que ha dado de qué hablar a nivel municipal, regional e internacional. Las luces no tienen un costo adicional y aquí en la funeraria costaría con la cafetería, la carroza, acompañar a la familia con los trámites, entre otros, 890 dólares. Estoy haciendo las conexiones para lograr que sean inalámbricos. Hasta los momentos he recibido algunas llamadas de otros estados para hacerles llegar el ataúd”, expuso.

Del mismo modo, Ledezma recalcó que ha concebido varias iniciativas dentro de la jurisdicción, que han contado con el apoyo y le han permitido llegar a un mayor número de clientes fuera de la región llanera.

“Hace aproximadamente 10 años se me ocurrió la idea de un ataúd con aire acondicionado, ya que se conseguía fácilmente el hielo seco y ello ayudaba a preservar el cuerpo más de 24 horas, el cual contenía una ductería que auxiliaba en la temperatura. También en la pandemia y producto de la escasez de gasolina, puse en práctica la Motocarroza, que llamó mucho la atención, ya que era más fácil la movilización y no se requerían gran cantidad de litros del hidrocarburo”, detalló.

Por otro lado, el comerciante aprovechó la oportunidad para expresarse en relación a las críticas que recibió su concepto a través de las redes sociales, asegurando que ha aprendido a salir adelante en medio de la crisis que golpea al país y afecta a miles de venezolanos.

“Muchos me han preguntado: ¿y esa idea quién te la dio? Nadie. A mí me nació. ¿Acaso no tengo la capacidad, como cualquier otro venezolano, de inventar y ser creativo? Debemos saber que estamos facultados para hacer cualquier cosa. Uno tiene la oportunidad de que le vengan ideas. Es cuestión de tener la fortaleza y el emprendimiento, no tener miedo de hacer las cosas, salgan buenas o malas. Hay que ser perseverante. La vida me ha enseñado a no tener miedo, y lo que se me ocurra, lo pondré en práctica”, sentenció Ledezma.