VIRAL: Video capta el momento en que una mujer nada desesperadamente para no morir atacada por una foca

Una profesora de California se recupera en Hawái después de ser atacada por una foca monje mientras nadaba en la playa. Este aterrador momento ocurrió a las 08:30 horas del domingo en la playa de Kaimana en Honolulu y fue grabado; el clip se subió a redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

Por: El Heraldo

El video muestra a una madre y a una foca cachorro acercándose para embestir a la mujer mientras nadaba en aguas claras y poco profundas. El Departamento de Tierras y Recursos Naturales comenzó a investigar inmediatamente después para determinar si la mujer provocó el ataque y si sería multada.

Sus vacaciones se arruinaron

La profesora de 60 años de California estaba de vacaciones con su marido, que estaba viendo y grabando todo el incidente desde arriba, porque pensaba capturar un momento de sus días de descanso.

A swimmer at a beach in Hawaii was injured when she got too close to a monk seal that had just given birth to a new cub. According to local wildlife officials, there had been several indicators posted warning beachgoers about the nursing mother’s potentially aggressive behavior. pic.twitter.com/1f0U7Uelzn

— NowThis (@nowthisnews) July 26, 2022