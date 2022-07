Joe Biden superó el Covid-19: su nuevo examen dio negativo (Foto)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha dado negativo en la prueba de la covid-19, informó este miércoles su médico, Kevin C. O’Connor, según el cual sus síntomas están completamente superados.

Tanto la prueba que se le efectuó este martes por la tarde como la de esta mañana dieron negativo.

El dirigente demócrata, de 79 años, completó hoy cinco días de aislamiento total y la mejora de su estado hace que ya pueda abandonar las estrictas medidas de aislamiento recomendadas hasta ahora.

Para proteger a su entorno, según la nota, llevará mascarilla durante los próximos diez días.

La Casa Blanca anunció el pasado jueves que Biden se había contagiado y el pasado sábado apuntó que, según los resultados preliminares, “probablemente” contrajo la subvariante BA.5 de la cepa ómicron, responsable de entre el 75 y el 80 % de los contagios de covid en Estados Unidos.

El presidente, que ha recibido las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo, fue tratado principalmente con el antirretrovírico oral Paxlovid, una pastilla fabricada por Pfizer y que está autorizada en EE.UU. para tratar casos moderados de coronavirus en adultos y mayores de 12 años. EFE

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

— President Biden (@POTUS) July 27, 2022