“Me decía que yo lo iba a enterrar a él”: el mejor amigo del “Rey del Despecho” habló sobre su muerte

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A punto de cumplir 88 años, Aníbal Ramírez, conocido como Pistolita, el guitarrista de requinto del grupo Los Legendarios y quien más años llevaba al lado de Darío Gómez, reconoce que no esperó nunca tener que enterrar o vivir la muerte de su amigo, pues al mejor estilo de la letra ‘Jaime Molina’ de Rafael Escalona, Aníbal asegura que el rey del despecho le decía que primero debía morir él.

Por Semana

“Él me decía, varias veces en la tarima: ‘yo creo que vos me vas a enterrar a mí’, pero yo no creí que fuera morir primero que yo, me decía que prefería que mejor muriera yo primero porque él no podría soportarlo. Nadie sabe lo que Dios piensa”, fueron las palabras de Aníbal.

Un hombre que por 38 años estuvo al lado de Darío Gómez, cantando juntos, viajando y creciendo musicalmente juntos, recuerda hoy al artista como más que un jefe, se convirtió en parte de su familia y fueron grandes amigos hasta el último momento con vida del artista. Hace apenas 15 días compartieron tarima nuevamente en Pasto, Nariño, en el último concierto del Rey del Despecho.

“El cierre de ese concierto fue como todos sus conciertos, porque él siempre cerraba con un pedacito de La Tirana, nosotros hacíamos el coro y él cantaba un pedazo, lo vi perfectamente, completamente bien, estaba aliviado, y se despidió de su público con esa canción, porque esta muerte de él fue repentina”, dijo Aníbal.

Leer más en Semana