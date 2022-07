“Qué atrevida eres con tus palabras, abusaste de mí”, la respuesta de Britney Spears a su madre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

No es la primera vez que Britney Spears lanza un mensaje incendiario, deja que sus seguidores y las redes lo difundan y lo borra en cuestión de pocas horas. Es lo que ha hecho precisamente con una contundente respuesta a un intento de reconciliación que le había propuesto su madre a través precisamente de varias entrevistas. La cantante tiene claro que quiere alejarse todo lo que pueda de su familia y Lynne Spears, a quien ya acusó de ser cómplice de su padre, los médicos y los abogados durante la tutela de 13 años, no es una excepción.

Por 20minutos

La intérprete de éxitos como Toxic o Womanizer, de 40 años, dejaba bastante claro en ese mensaje borrado que su madre no estuvo jamás para ella cuando la necesitó a través de varios momentos que ella recuerda con claridad como errores maternales. Algo que no está dispuesta a pasar por alto cuando se entera de que Lynne quiere retomar la relación con ella gracias a su micrófono público.

“Oye, mamá, ¿les has contado ya a todos que me escondías el café cada mañana? ¿Les has contado cómo me despertaba cada mañana deseando un café y en la cocina solo encontraba fotografías de Jamie Lynn y Maddie [su hermana y su sobrina], ninguna mía? Y cada mañana yo ponía una foto en la que salíamos todas juntas y tú, antes de que me despertara, la escondías de nuevo”, ha rememorado Britney, que ha continuado con sus recuerdos.

Además, la tacha de “hipócrita” por salir ella y emborracharse con la exesposa de su hermano, Graciela Sánchez: “¿Les has contado ya que la tutela comenzó mientras que tú y la esposa de Bryan salíais cada noche y bebíais vino y os echabais fotos sin que yo pudiera ir a ningún lado o siquiera tener novio?”.

