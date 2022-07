AP: Exboina verde afirma que enemigo de Maduro está evitando demanda en Miami

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un estratega político venezolano supuestamente amenazó con disparar un arma a través de la puerta de su lujoso condominio en Miami para evitar que un exboina verde estadounidense que contrató como parte de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro le presentara una demanda, según una audiencia en la corte el lunes.

Por Josh Goodman / apnews.com

Traducción libre al español

Jordan Goudreau en octubre de 2020 demandó a JJ Rendón por 1,4 millones de dólares, alegando incumplimiento de contrato, después de que Rendón abandonara un plan que impulsó brevemente en nombre de la oposición venezolana para derrocar a Maduro con la ayuda del tres veces ganador de la Estrella de Bronce y la guerra de Irak. veterano.

No obstante, Goudreau siguió adelante y viajó a Colombia para ayudar a entrenar a un ejército heterogéneo de voluntarios en campamentos secretos establecidos por desertores del ejército de Venezuela. La Operación Gideon, o la Bahía de los Cochinillos, como se conoció el sangriento fiasco , terminó con seis insurgentes muertos y dos excompañeros de las Fuerzas Especiales de Goudreau tras las rejas en Caracas.

Rendón negó haber hecho tales amenazas para evitar que le entregaran la denuncia, y dijo que la puerta de su apartamento es a prueba de balas y que no posee armas.

“Es otra afirmación loca, delirante y sin fundamento dentro de una demanda originalmente sin fundamento”, dijo a The Associated Press en un breve comunicado.

Goudreau y su empresa con sede en Florida, Silvercorp USA, acusan a Rendón de incumplir un acuerdo que habían firmado anteriormente para detener, capturar o destituir a Maduro e instalar en su lugar a Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y decenas de aliados reconocen como el líder legítimo de Venezuela.

El caso ha estado inactivo desde que Goudreau presentó su denuncia de 133 páginas, que se lee como una serie de Netflix llena de intriga que involucra de todo, desde pistas de aterrizaje clandestinas hasta ayudantes del exvicepresidente Mike Pence.

En una audiencia el lunes en Miami, el abogado de Goudreau afirmó que la razón por la que el caso no ha avanzado es porque Rendón se ha negado repetida e intencionalmente a aceptar la citación, un primer paso básico en cualquier demanda civil.

Según Goudreau, un servidor certificado por la corte intentó entregar personalmente una citación en siete ocasiones a partir de agosto de 2021, casi 10 meses después de que se presentó la demanda, llamando sin éxito a la puerta del apartamento de Rendón en el centro de Miami.

Durante el último intento, a las 8:30 p. m. del 25 de octubre, la recepción del edificio le informó que Rendón había llamado para decir que “dispararía a través de la puerta” si alguna vez intentaba tocar de nuevo, según un juramento. declaración jurada presentada antes de la audiencia del lunes.

“Mi servidor de procesos en ese momento decidió hacer un retiro estratégico”, dijo el abogado Gustavo García-Montes durante la breve audiencia de un minuto del lunes, que terminó con el juez Carlos López accediendo a la solicitud de Goudreau de que Rendón sea notificado formalmente a través de medios alternativos disponibles para el tribunal, como correo certificado o un anuncio en un periódico.

Rendón ha cuestionado los motivos de Goudreau para presentar una demanda que considera frívola. Afirmó que el acuerdo que firmaron, por el cual le reembolsó a Goudreau $50,000 para cubrir los gastos, era de naturaleza exploratoria y, en cualquier caso, se anuló meses antes de que lanzara la desafortunada redada por su cuenta.

En su demanda, Goudreau afirma que lo que se conoció como el “plan Alcalá” —por uno de sus cabecillas , el exgeneral del ejército venezolano Clíver Alcalá— había sido aprobado por el gobierno de Estados Unidos.

Para respaldar su afirmación, Goudreau citó tres reuniones que tuvo con un ex asistente de Pence llamado Drew Horn, quien se desempeñó como asesor principal del Director de Inteligencia Nacional. Durante esas reuniones, Goudreau dijo que Horn le aseguró que las licencias del gobierno de los EE. UU. con respecto a la adquisición de armas para el esfuerzo golpista estaban próximas, aunque no hay evidencia de que surja algo de esas discusiones.

Los funcionarios estadounidenses han negado repetidamente cualquier participación en el complot fallido.

Aún así, EE. UU. ha alentado durante mucho tiempo los esfuerzos para derrocar a Maduro, incluso ofreciendo una recompensa de $ 15 millones por su arresto por cargos de drogas en EE. UU. y el apoyo a un levantamiento de cuarteles fallido que precedió a la Operación Gedeón.

Political strategist JJ Rendon on Wednesday asked a Miami judge to dismiss Goudreau's lawsuit seeking $1.4 million for an alleged breach of contract. pic.twitter.com/HNOcRXU0yO

Update on Operation Gideon — the failed invasion of Venezuela led by ex Green Beret Jordan Goudreau

Rendon also claims the contract at the heart of the lawsuit was illegal and void.

He says Goudreau was acting "unilaterally," without authorization, and in violation of U.S. and foreign laws when he went forward with an invasion seeking to remove @NicolasMaduro. pic.twitter.com/eusQPvfQlH

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) July 28, 2022