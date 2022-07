Cómo combinar emojis de WhatsApp para sorprender a tus contactos con iconos que no habían visto antes

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a la hora de contactar fácil, rápida y gratuitamente con nuestros seres queridos y conocidos, por lo que también lo son los famosos emojis.

Por 20minutos.es

Cada vez son más los emojis que se añaden a la lista de WhatsApp y que se pueden usar de manera muy sencilla para expresar cualquier emoción o para adornar las felicitaciones y demás frases sin necesidad de palabras, ahorrando tiempo.

Sin embargo, este uso constante también hace que los usuarios se cansen rápidamente de utilizar los mismo emojis, por lo que hay opciones con las que poder combinar dos de ellos y crear novedosos y originales emojis para sorprender a nuestros contactos.

Para ello, se puede utilizar la web Emoji Kitchen Browser, una página donde se pueden seleccionar dos emojis para ver un tercer emoji, mezcla de los dos seleccionados.

Para usarla, simplemente hay que entrar en este enlace, donde se pueden seleccionar los emojis deseados para vez la mezcla de ambos. Después, se puede compartir por WhatsApp y por otras aplicaciones dándole a los tres puntos de opciones que aparecen en la parte inferior derecha.

Hay que tener en cuenta que, al compartir estos emojis, se comparten como una imagen y no en el formato habitual, por lo que se ven más grandes y se quedan guardados en la galería de fotos de quien los recibe.

