Robot repartidor se atascó en las calles de Reino Unido y una mujer le ayudó (VIDEO)

En el Reino Unido, una mujer que paseaba por la noche vio un robot repartidor que no podía cruzar la calle ya que estaba atascado en un semáforo en rojo, sin poder alcanzar el botón para ponerlo en verde.

Por RT

Cuando ella se acercó, el robot le pidió ayuda: “¿Puede presionar el botón del semáforo, por favor?”, le dijo. La mujer, sorprendida, activó la luz verde, tras lo cual el repartidor le agradeció y siguió su camino.

TikTok has become a platform for reporting bugs :)

user @emilyedits29 posted a video where a delivery robot from Starship Technologies can't cross the street at night because someone need to press a traffic light button. ? pic.twitter.com/T7xBw3pDh9

— Denis Laskov (@it4sec) July 26, 2022