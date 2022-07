¡Atención fanáticos! Próximo episodio de “Better Call Saul” se llama “Breaking Bad”… sí, aparecen Walt y Jesse

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La primera aparición de Saul Goodman tuvo lugar hace trece años, en el octavo episodio de la segunda temporada de Breaking Bad. Walter White (Bryan Cranston), a mitad de camino de su conversión en Heisenberg, buscaba la ayuda de un abogado carismático pero sin escrúpulos al que daba vida Bob Odenkirk, y que se anunciaba en unos spots entrañablemente cutres repitiendo una insistente salmodia: “Mejor llama a Saul”. El episodio se titulaba, precisamente, Better Call Saul, y luego este resultó ser el título de la precuela de Breaking Bad: una serie cuyo prestigio hoy día rivaliza con el de la antológica serie de AMC.

Better Call Saul, desarrollada nuevamente por Vince Gilligan y Peter Gould, y retomando a Odenkirk como el abogado, afronta estos días su recta final. Solo quedan tres episodios para que concluya su sexta y última temporada, y en vísperas de que llegue el siguiente (este 1 de agosto en AMC), el medio AVClub ha advertido un dato de lo más delicioso: dicho episodio, el antepenúltimo, se titula Breaking Bad. Como la serie original que nos presentó a Saul Goodman, anteriormente conocido como Jimmy McGill. AVClub lo ha consultado con AMC y no se trata de un error: su título es Breaking Bad, lo que está lleno de implicaciones.

La más obvia, que Gilligan y Gould han querido cerrar un círculo: del mismo modo que Breaking Bad tenía un episodio titulado Better Call Saul, la serie Better Call Saul tiene un episodio titulado Breaking Bad. Pero también, del mismo modo que el episodio de Breaking Bad nos presentó al protagonista de Better Call Saul, el episodio de la serie correspondiente nos traerá de vuelta… a los protagonistas de Breaking Bad. Lleva meses rumoreándose que Bryan Cranston y Aaron Paul reaparecerán como Walter White y Jesse Pinkman cerca del final de Better Call Saul, y el título de este episodio confirma cuándo será exactamente.

Aunque la sinopsis no sea muy reveladora de ello: “Los socios llevan su empresa a nuevos niveles”, podemos leer. El caso es que Better Call Saul no es una precuela al uso, pues su narración ha saltado esporádicamente de los acontecimientos previos de Breaking Bad a lo que sucedió según terminó la historia, con Jimmy/Saul tratando de pasar desapercibido en una nueva vida tras su odisea criminal. Teniendo en cuenta lo sucedido en el último episodio de Breaking Bad, no parece probable un reencuentro entre el abogado y los protagonistas, así que la trama se iría más atrás. A su primer encuentro. A los días de Heisenberg.

