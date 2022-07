EN VIDEO: el tremendo pelotazo de un colombiano que dejó inconsciente a su rival

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El inicialista venezolano Jesús Aguilar disparó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras que encarrilaron este jueves la victoria por 6-7 de los Marlins de Miami en su visita a los Rojos de Cincinnati.

Por El Tiempo

En el compromiso, el colombiano Donovan Solano tuvo una jornada destacada. Sin embargo, a la par de su éxito en el bateo, quedó en la memoria de los espectadores por el tremendo pelotazo que le propinó en el rostro, sin intención, al norteamericano Daniel Castaño.

Los Marlins montaron un rally de tres anotaciones en la novena entrada en la que se destacaron el dominicano Jesús Sánchez con un cuadrangular y Aguilar con un elevado de sacrificio que llevó al plato la que terminó siendo la carrera de la victoria para el equipo de Miami.

El jardinero de los Rojos Tommy Pham inauguró el marcador con un doble productor de una carrera en la primera entrada. Aguilar apareció en el tercer episodio. Fletó su duodécimo cuadrangular de la temporada. Produjo dos anotaciones y puso adelante a los Marlins (1-2).

El torpedero Miguel Rojas remolcó la tercera vuelta de esa tercera entrada para los Marlins, con un sencillo al jardín derecho. Los Rojos respondieron con dos carreras en el cuarto que dejó todo 3-3. La primera por rodado a la intermedia de Tyler Naquin y la segunda por un batazo de dos bases de Mark Kolozsvary.

El colombiano Donovan Solano colocó nuevamente en la delantera a los Rojos, con un indiscutible productor de una vuelta en la quinta entrada. Sin embargo, el pelotazo en el rostro del estadounidense Daniel Castaño se llevó todas las miradas.

Marlins pitcher Daniel Castano took a line drive to the head that was caught at third base for the out

He was alert and able to walk off the field on his own power pic.twitter.com/n911w3QfHH

— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 28, 2022