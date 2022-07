Preocupación por la salud de Mike Tyson: se viralizó un video en el que se moviliza con bastón

Posteado en: Deportes, Titulares

Hace pocos días, los fanáticos de Mike Tyson se preocuparon tras una fuerte declaración: “Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Entonces, cuando me miro al espejo, veo esas pequeñas manchas en mi cara y digo ‘¡Wow! Eso indica que mi fecha de vencimiento se acerca”. Y ahora se viralizaron imágenes del ex boxeador de 56 años caminando con un bastón.

Por infobae.com

Iron Mike apareció en las afueras de un hotel de Nueva York caminando con notable dificultad y apoyado sobre una vara que le permitía estabilizarse en cada paso. Las molestias físicas fueron notorias y, desde su entorno, explicaron que se trata de un fuerte dolor de espalda. “Está lidiando con un ataque al (nervio) ciático. Nada serio. Solo un riesgo laboral para un atleta como él”, fue lo que informó el medio TMZ.

Alguien no se ocultó para grabarlo con su teléfono celular y se oyó que un hombre apostado en el frente del hotel al que ingresó Tyson le dijo que era un gusto verlo y que lo veía muy bien, a lo que el peso pesado asintió con un ademán. Sin embargo, el cojeo persistió a lo largo de toda la caminata.

En su podcast Hotboxin, Mike no solamente se refirió a la muerte sino que también compartió otras reflexiones existencialistas. “El dinero no significa nada para mí. Siempre le digo a la gente: creen que el dinero los hará felices porque nunca antes han tenido dinero. Cuando tienes mucho dinero no puedes esperar que nadie te ame. ¿Cómo voy a confesarte mi amor cuando tienes 500 mil millones de dólares?”, fueron otros de sus comentarios.

E insistió: “El dinero te da la falsa sensación de seguridad. Crees que nada puede pasar. No crees que los bancos pueden colapsar. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad”. Y reveló una conversación con su esposa, que le había dicho que el dinero le serviría para “su seguridad”: “‘¿Qué es la seguridad?’, le pregunté. ‘No sé. Cuando pones dinero en tu banco y recibes un cheque cada semana y puedes vivir el resto de tu vida’, me respondió. ¿Eso es seguridad? ¿Eso significa que no contraerás una enfermedad, no puedes ser atropellado por un automóvil? ¿No puedes saltar de un puente? No sé. ¿Eso es seguridad? ¿Puede el dinero protegerte de eso?”.

El boxeador, que en 2020 realizó una exitosa exhibición ante Roy Jones Juniors, amaga con volver a combatir. En una entrevista con Jimmy Kimmel hace poco más de un mes, planteó que está abierto a la posibilidad de enfrentarse en el ring con el youtuber Jake Paul. Aunque puso una condición: que el combate se realice durante 2022. “Podría ser muy interesante”, declaró. Y remarcó: “Sí, todo es posible, pero tiene que pasar este año”, avisó.