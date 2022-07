Tremendo susto: ballena por poco se traga a dos bañistas en el mar de California (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un verdadero susto se llevaron dos mujeres en la costa de California cuando una gigante ballena jorobada casi se las traga mientras disfrutaban de las tranquilas aguas del mar.

Por Semana

De acuerdo con información de los medios locales y los videos que circulan por redes sociales, las dos mujeres se encontraban a bordo de un kayak remando tranquilamente cuando fueron sorprendidas por el gigante marino que surgió de la aguas profundas y abrió su boca para tragarlas.

En los videos que circulan por las redes sociales se ve el momento en que el animal se desplaza sobre el agua y atrapa a las dos mujeres en su boca. Sin embargo, segundos después, las libera en medio del mar.

#VIDEO #Whale #nature

#Sea #Ocean #human

A whale swallows two boat passengers in a frightening sight, but later spat them out and they survived without serious injuries. ? pic.twitter.com/oueYRgfbqc

— { Mohammed }????????????? (@Sunlight199010) July 20, 2022