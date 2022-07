Ivan López Caudeiron: Gente que hace buenba radio

Posteado en: Opinión

Escuchar radio, siempre ha sido de uno de los disfrutes que procuro con mucha frecuencia. Desde muy chico he sido un radioescucha consecuente. Tanto fue el agrado por el mundo radial, que profesionalmente desde el año 2.007, me certifique como locutor. Algo sabemos sobre este oficio; por eso nos atrevemos con la entrega de hoy, al comentar sobre: “Gente que hace BUENA radio”. Aquí vamos!!!

Mi camino RADIAL

Corría el año 2009, en Valencia, específicamente en Lomas del Este, cuando Gonzalo Matié siendo Director de la populosa emisora Valencia 1220 AM, me dio mi primera oportunidad como productor y locutor en la radio. La puesta en escena se llamaba “Pareceres”, un programa de opinión donde los entrevistados de diversas aéreas, mostraban sus impresiones y opiniones. De allí vinieron otros programas como: “Lo que se dice”, “En Contacto”, “A viva VOZ”, “Alianza Vecinal”, “Progreso para Todos”, y muy actualmente: “Foco Emprendedor”, proyecto que hemos adelantado en la primera emisora del centro del país: La Voz de Carabobo 1040 AM. Ha sido un nutritivo recorrido, en ocho (8) emisoras FM, y tres (3) diales de amplitud modulada (AM). Celebro mi camino RADIAL; ha sido un gran aprendizaje, no solo en lo profesional, sino con más significación, desde lo vivencial. La radio otorga esa posibilidad. La vivencia radial engrandece nuestra existencia. Así lo siento, por eso lo escribo de forma clara y directa. Y esa enseñanza nos permite comentar con precisión, sobre locutores y programas de la región, que son influencias positivas para los radioescuchas carabobeños. Decimos esto, en el hecho que por los nuevos tiempos y realidad económica de los días que corren, pasamos más tiempo en casa. La llegada de la post-pandemia, nos ha llevado a ejecutar muchas tareas laborales desde casa. Por eso, queremos referirnos positivamente a dos (2) programas de radios que la están “rompiendo”, como se dice en el argot radial.

Los Malibu BROTHERS

Son irreverentes por naturaleza; muchas veces desatinados, pero nadie le puede negar su genialidad en su puesta de escena cada mañana por Intensa 91.9 Fm, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 pm. Cada una de sus voces tiene su particularidad, pero en conjunto son un BLOQUE radial muy sólido en el arte de divertir y hacernos reír. Poli Mulino, una voz locutora por esencia, cuyo estilo, a veces (es parte de la propuesta del programa) es antipático y ácido, pero con una risa tan envolvente, que permite al radioescucha contagiarse con esa buena vibra. En complemento perfecto a “Poli Poli”, está el “vive feliz” de Ignacio Barroeta, quien con su estilo destemplado y desfachatado, nos lleva a todos quienes lo escuchamo, a niveles de empatía generalizada por su sincera forma de ser. Acompañándolos está la bella Martha Román, una de las mejores locutoras de la región carabobeña. Su nítida y potente voz, permite escuchar buenas impresiones, con buen tono, incluso con un aire místico dada la particular manera de ser de Martha. Y por último, el centro motor del programa, su creador en el concepto radial, el “David Letterman” de Carabobo: Alfred Castillo, cuya capacidad para el verbo suelto, gracioso e inteligente, lo hace uno de los comediantes radiales de más alto impacto en el país.

Mención aparte merece los personajes del programa: “Los gitanillos”, “Ignacio en Prozac”, “Larry Jeans”, “El Padre Mamerto”, El Diputado HDP”, “El Concurso Imposible”, entre otras secciones que días tras días, muestran el talento de los locutores de los Malibu Brothers, quienes nos divierten enormemente. Válido mencionar al prócer Abraham Páez en la producción, y a Juan José De La Fuente frente a la consola digital. Todos ellos, conforman un equipo maravilloso que nos alegran las mañanas. Me declaro fiel radioescucha de su propuesta radial. Los Malibu Brothers, unos “cracks” frentes al micrófono, pues hacer reír hoy en día, cuesta y vale tanto, que muchos los agradecemos.

Con María Andreína Machado

La entrevista ha sido su nicho para mostrar todo su talento. Su programa se escucha de lunes a viernes de 2 a 4 pm. por Éxitos 99.1 Fm. La conversa fresca, con guión abierto e invitados de diferentes áreas, permite que este programa sea adictivo por su concepto de primer nivel, como bien lo dice el eslogan de la radio:”Sonidos en primera fila”. María Andreína Machado, una locutora que se ha crecido en las ondas radiales por su jovialidad en el hablar. La “Catira Machado” como se le conoce en Carabobo, ha tenido un recorrido periodístico de buen alcance, pasando por la televisión y la radio, obteniendo alta sintonía en todas sus apuestas comunicacionales. Sin dudas, se hace necesario escuchar todas las tardes a María Andreína Machado, su manera de comunicar, de tratar cada tema con elocuencia, respeto y mucha amenidad, permite decir que ella es una de esa “Gente que hace BUENA radio”.

Como se ve, escuchar radio siempre será un placer, si uno se encuentra, o mejor dicho, si uno escoge programas con locutores que sepan de su oficio. La originalidad, una buena dicción y sobre todo, la voluntad creadora de sus locutores, siempre arrojarán un programa que vale la pena escuchar. Siempre lo he dicho, la radio es VIDA, y muchos le dan una muy buena vida al tomar con responsabilidad un micrófono y sacar un buen programa al aire.

