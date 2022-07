La emoción descontrolada de un niño que “roba” una pelota de tenis a Rafa Nadal (VIDEO)

Rafa Nadal tiene el US Open a la vuelta de la esquina y el tenista balear está preparándose para la pista artificial de New York. Precisamente en uno de sus entrenamientos tuvo lugar una escena que se ha hecho viral.

Por: 20 Minutos

Durante una sesión práctica en la Rafa Nadal Academy de Manacor, Rafa Nadal sacó de la pista una pelota que molestaba y la envió a la grada, dónde había un puñado de personas siguiendo el entrenamiento. Entre ellas, un pequeño que recordará ese día el resto de su vida.

Very cute moment a week ago during an evening practice. Rafa was sending a ball to Tomeu but a little boy caught it and celebrated this moment with his friend in a very funny way ??

Our hero couldn’t stop smiling after that !

?: Me (please give credit) pic.twitter.com/Er5oTNomnz

— rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) July 29, 2022